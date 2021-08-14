كيفية تقديم طلبات الاعتراض في حساب المواطن الدفعة 45 شهر أغسطس

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محمد سياف - ابو ظبي - شهدت الفترة الأخيرة تزايد في عمليات البحث حول دعم الدفعة 45 شهر أغسطس من حساب المواطن، وذلك لحظة الإعلان عن إيداع الدعم في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين في تمام الساعة 12 بدءًا من اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، فقد وافق موعد صرف دعم الدفعة 45 شهر أغسطس يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر أغسطس، ويتم حساب قيمة دعم الدفعة للمواطن السعودي من خلال الحاسبة التقديرية، ونوضح من خلال موقعنا مصر فايف تفاصيل الدفعة 45 وكيفية تقديم طلبات الاعتراض، وتفاصيل دفعات حساب المواطن منذ لحظة انطلاق البرنامج.

تفاصيل دعم الدفعة 45 شهر أغسطس من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تفاصيل إيداع دعم الدفعة 45 في الحسابات البنكية:-

وصل قيمة دعم المبالغ المستحقة حوالي 1.9 مليار ريال سعودي لهذا الشهر

بينما وصلت تعويضات الدفعات السابقة إلى 25 مليون ريال سعودي

بالإضافة إلى أن عدد المستفيدين لدعم شهر أغسطس وصل إلى حوالي 10.5 مليون شخص مستفيد وتابع.

تفاصيل دفعات حساب المواطن منذ لحظة انطلاق البرنامج

الحاسبة التقديرية وتقديم طلبات الاعتراض

قام برنامج حساب مواطن بتوفير العديد من الخدمات التي يمكن للمواطن السعودي الاستفادة منها، ومن هذه الخدمات خدمة الحاسبة التقديرية التي تتيح له حساب قيمة الدعم إذا كان هناك زيادة أو نقصان، بالإضافة إلى خدمة طلبات الاعتراض حيث إنها تتيح للشخص المستفيد إمكانية تقديم طلب الاعتراض على قيمة الدعم في حالة إنه صفر أو ناقص، ومن خلال موقعنا نعرض خطوات تقديم طلبات الاعتراض.

خطوات تقديم طلبات الاعتراض

الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن. تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة (اسم المستخدم – كلمة المرور). اختيار أيقونة تقديم طلبات الاعتراض ضرورة إرفاق ما يثبت طلب الاعتراض

تفاعل حساب المواطن مع شكوى توقف الدعم بشكل مفاجئ

استقبل البرنامج من خلال صفحته عبر تويتر العديد من التساؤلات وكان منهم شكوى من قبل أحد الأشخاص المستفيدين بتوقف الدعم بشكل مفاجئ، وجاء رد البرنامج من خلال خدمة المستفيدين إنه يتم توقف الدعم في حالة عدم تصحيح البيانات، وأشارت إلى إمكانية تقديم طلب اعتراض خلال الفترة التي حددها البرنامج ليتم النظر في الطلب مرة أخرى، وقد سبق وشرحنا خطوات تقديم طلبات الاعتراض.