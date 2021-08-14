روسيا: يلقون باللوم علينا فى كل شىء ولا دليل على تدخلنا فى الشؤون الأمريكية

وقال السفير الروسى: "هناك شعور بأن بعض السياسيين يحاولون صرف انتباه الرأى العام عن المشاكل الداخلية، من خلال البحث عن عدو خارجى يمكن تحميله مسؤولية كل مشاكل أمريكا"، مضيفًا أنه "فى هذه الحالات يتم طرح اسم بلادنا مجددًا ويتهمونها بمحاولة إحداث شرخ فى المجتمع الأمريكى".
وتابع: "يتهمون روسيا بشن حرب معلومات مضللة وحملات ضد اللقاحات الأمريكية، وبالتصدى لأنشطة الإدارة الأمريكية لمكافحة الوباء حتى فيما يتعلق بارتداء الكمامات.. يقومون بجمع كل المشاكل فى كومة واحدة معا، ويلقون باللوم على روسيا فى كل شىء".
كما شدد السفير على أن "جولة التكهنات الجديدة بشأن التدخل الروسى، لم تعد حتى تثير الاستغراب، خاصة وأنها لا تترافق بأى دليل أو وقائع، بل فقط يتم طرح التكهنات، الغرض منها على ما يبدو هو الحفاظ على درجة عالية من الخوف من روسيا فى المجتمع الأمريكى".
وأكد السفير الروسى على تمسك موسكو بمبادئها بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مشددًا فى الوقت ذاته على رفضهم القاطع لكل الافتراءات الموجهة ضدها حول "محاولات التأثير على الوضع السياسى فى الولايات المتحدة".
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