عروض السيارات الجديدة 2021 كاش بالسعودية وضمان حتي 5 سنوات أو نصف مليون كم

عروض السيارات الجديدة 2021 هي أحد أهم الموضوعات, التي تتصدر محركات البحث علي شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي, العديد من المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية والراغبين في الحصول علي سيارة جديدة فارهة طراز هيونداي, كاديلاك ,جيب شيروكي وغيرها من السيارات ذات الرفاهية العالية. حيث تعد السيارات الملاكي هي وسيلة النقل الآمنة للعديد من المواطنين والتي يعتمدون عليها تماماً في إنهاء التزاماتهم ودون الحاجة لركوب مواصلات النقل العام. فهي توفر سبل الراحة لأصحابها وذويهم. وهناك طرق عدة للحصول علي سيارات جديدة وسط عروض مميزة جداً منها عروض التقسيط مثل تمويل شراء سيارة هيونداي جديدة موديل 2021 وبقسط شهري بسيط جداً يصل (931) ريال سعودي فقط. كما أنه هناك عروض شراء سيارات جديدة 2021 كاش والمقدمة من العديد من الشركات السعودية الشهيرة بمجال بيع السيارات الجديدة, وهو ما سيتم تناوله خلال هذا المقال وفي السطور القليلة القادمة.

عروض السيارات الجديدة 2021 كاش

أعلنت بعض الشركات السعودية والمشهورة بتقديم عروض بيع السيارات الجديدة موديل عام 2021 وهي كالتالي:

مجموعة صالح للسيارات والتي تقدم عرض شراء سيارة ماركة جيب جراند شيروكي لارييدو دبل موديل عام 2021 فقط بمبلغ (137,000) ريال سعودي, ومتمتعة بضمان (5) سنوات كاملة أو مسافة (500,000) ألف كم علي أن يبدأ هذا الضمان بعد انتهاء ضمان الوكيل, كما أن هناك عازل حراري بضمان (10) سنوات. ومن المعروف أن السيارة مشهورة بالعملية ومستوي الرفاهية العالية.

عروض شركات الجميح لشراء سيارة والتي تقدم عرض شراء سيارة كاديلاك XT5 موديل عام 2021 فقط بمبلغ (188,390) ألف ريال سعودي, وبضمان (5) سنوات, وصيانة مجانية (5) سنوات مع وجود الدعم الإضافي بقيمة (6,200) ريال سعودي, كما يمكن القيام بالتقسيط بقسط شهري (2,350) ريال سعودي, وأيضاً ضمان مفتوح لعدد الكيلومترات خلال سنوات الضمن. وتشتهر سيارات كاديلاك بأنها عملية جداً ومريحة وعلي مستوي عالي من الرفاهية.

ولم تكن هذه هي السيارات المعروضة فقط, فقد كان علي سبيل المثال لا الحصر. كما أنه تم الإعلان عن إمكانية الاتصال علي شركات مجموعات صالح للسيارات علي الرقم الخاص بالشركة وهو (920022122). وكذلك أتاحت مجموعة شركات الجميح رقم الهاتف وهو (8002442000) وذلك في حالة الاستفسار عن أي معلومات تخص السيارات من خلال هذه الشركات.