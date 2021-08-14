رابط نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول لدى وزارة التربية العراقية إلكترونياً

رابط نتائج الثالث متوسط لعام 2021م من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في جميع محافظات دولة العراق حيث يترقب الكثير موعد إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق وقد أكدت وزارة التربية العراقية بأن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة عن العام السابق وقد راعت الوزارة الظروف الصعبة التي تمر بها العراق من حيث أنقطاع الكهرباء في العديد من المحافظات وتفشي فيروس كورونا في الدولة مما أدى إلى مطالبة الوزارة بمنح الطلاب 10 درجات بدل من 5 درجات من أجل رفع نسبة النجاح هذا العام في دولة العراق.

رابط نتائج الثالث متوسط لعام 2021م في جميع المحافظات بالعراق

هناك أنتظار من أولياء الأمور والطلاب والطالبات على موعد إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق جميع المحافظات:

هناك قلق كبير من أولياء الأمور حول النتيجة بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها الطلاب والطالبات عند أداء الأمتحانات.

خاصة مادة اللغة العربية حيث تم تقديم العديد من الشكاوي حول تلك المادة.

لكن قد أعلنت وزارة التربية العراقية بأن النتائج الأولية مرتفعة وقد تجاوزت ال50 %.

أكدت الوزارة بأن إعلان النتيجة خلال يومين بأستخدام موقع وزارة التربية العراقية لتوفير الوقت والمجهود على الطلاب.

كذلك أولياء الأمر في معرفة النتيجة بشكل سريع بدون الذهاب إلى المدراس نظراً لتفشي فيروس كورونا في دولة العراق.

لابد في البداية الدخول على رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية.

ثم كتابة الرقم الظاهر أمامك ثم التأكيد بالدخول على الموقع وبعدها الاستعلام عن نتائج الطلاب.

هناك طرق كثيرة ومنها الرقم الأمتحاني وكذلك برقم المقعد والأسم.

إختيار بعد ذلك الطريقة المناسبة لك ثم الضغط على الاستعلام وسوف تظهر لك نتيجة الدور الأول في العراق جميع المحافظات.

النتيجة سوف يتم توضيح فيها نتيجة اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات ومادة الكمياء ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح في نتيجة الثالث متوسط الدور الأول في العراق عام 2021 ميلادي.

طريقة الاستعلام عن رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق