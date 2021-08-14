ألمانيا تسجل 5644 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ثلاثة ملايين 816285 بعد تسجيل 5644 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 11 إلى 91864.