كندا تلزم موظفيها الفيدراليين بالتطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الشؤون الحكومية دومينيك لوبلان: "نفرض التلقيح فى الوظيفة العامة الفيدرالية.. الحكومة الكندية هى أكبر صاحب عمل فى البلاد، إذ تشمل الوظيفة العامة الفدرالية نحو 300 ألف موظف".
وأضاف: "تهدف الجهود إلى مساعدة كندا فى بلوغ المناعة التى نحتاج إليها لمعاودة فتح اقتصادنا، وإبقائه مفتوحا وحماية آلاف الأفراد".
ولم يحدد الوزير ماهية العقوبات التى قد يتعرض لها الموظفون غير الملقحين، مؤكدا أنه "يتوقع التزامهم جميعا بهذا التدبير".
وأوضح أن "الأشخاص من غير القادرين على تلقى اللقاح لدواع طبية سينظر فى حالة كل منهم على حدة".
وسيحدد تاريخ سريان الإجراء خلال الأسابيع المقبلة، لكن يفضل أن يطبق سريعا وفى موعد أقصاه أكتوبر المقبل بالنسبة إلى قطاع النقل.
وتشير البيانات الحكومية إلى تلقى 71% من الكنديين جرعة واحدة من لقاح مضاد لـ"كوفيد – 19"، فيما ناهزت نسبة الملقحين بالجرعتين 62%.
ويأتى القرار قبل أقل من شهر من إعادة فتح الحدود الكندية أمام الوافدين الأجانب الملقحين فى السابع من سبتمبر المقبل، أى بعد عام ونصف عام من إغلاقها بسبب الوباء.
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