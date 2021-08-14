ترقب رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2021 وزارة التربية إعلان النتيجة farouq.moch.gov.iq

أصبح رابط نتائج الثالث المتوسط في العراق 2021، من أهم الموضوعات التي تشغل بال طلبة وطالبات الصف الثالث المتوسط وأولياء الأمور، فبعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات نهاية العام خلال الفترة من الأول حتي السابع من أغسطس الجاري، بدأ البحث عن أخبار النتيجة سواء موعد إعلانها أو الرابط الرسمي المخصص للتعرف عليها، وكذالك المؤشرات الأولية للتصحيح التي يتم متابعتها بصفة دورية ليطمئن الجميع حتي إعلان النتائج رسمياً، وبالفعل خرج وزير التربية العراقي حمد مخلف الدليمي وأكد على نجاح عملية الامتحانات للدراسة المتوسطة، والتي تمت وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا المنتشر في جميع دول العالم، وقد شكر السيد الوزير كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث دون الوقوع في مشاكل أو حدوث إصابات بالفيروس، وسوف نوضح لكم الرابط الرسمي لاستخراج النتائج وقت إعلانها.

تتم عمليات بحث مكثفة خلال الساعات الأولي من صباح اليوم لمعرفة موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط.

وكذالك معرفة الروابط الإلكترونية المخصصة للاستعلام عن النتيجة.

حيث تواردت أنباء عن احتمالية اعتماد النتيجة اليوم أو غداً على الأكثر.

وسنكون معكم نتابع أخر الأخبار لنعلمكم بها أول بأول في حال وجود جديد.

وخلال السطور التالية يمكنكم التعرف على الروابط الإلكترونية التي يمكنكم من التعرف على النتيجة وقت ظهورها بكل سهولة.

الدخول على الموقع الإلكتروني “farouq.moch.gov.iq“.

أو الدخول على بوابة وزارة التربية العراقية “epedu.gov.iq“.

اختيار نتائج الثالث المتوسط.

كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس.

الضغط على الاستعلام عن النتيجة.

موقع وزارة التربية العراقية

روابط إضافية للتعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط

يستطيع طلبة وطالبات الثالث المتوسط التعرف على النتائج وقت ظهورها، من خلال البحث على شبكة الإنترنت عن موقع نتائجنا وموقع ناجح، وذلك في حال تأخر فتح موقع الوزارة الرسمي مع العلم أن النتائج ستكون متاحة عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية، ليعلن فيه تفاصيل النتيجة وأسماء الأوائل ونسبة النجاح العامة.

نتائج الثالث المتوسط العراق 2021

تعتبر من أهم النتائج التي يتم البحث عنها بالعراق، في مرحلة مهمة في حياة الطالب العراقي يكتسب منها العديد من الخبرات والمهارات التعليمية التي تساعده على استكمال مسيرته التعليمية، بعد إعلان نتائج السادس الابتدائي العراق 2021، وقد عاني الطلاب خلال هذا العام بسبب تأثير فيروس كوفيد 19 على العملية التعليمية وتحويلها إلى التعليم عن بُعد، لكن في ظل مساعي وجهود وزارة التربية العراقية للخروج بالعام الدراسي لبر الأمان، كان التجهيز للامتحانات بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة لإنجاح هذه الامتحانات والذي بالفعل تم على أكمل وجه.

وزارة التربية العراقية

من أهم الوزارات بالحكومة العراقية، فهي المختصة بالعملية التعليمية بكافة مراحلها قبل التعليم الجامعي، حيث تقوم بمتابعة تنفيذ خطة التعليم وتدريس المناهج المعتمدة والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، لدعم الطالب ودفعه للتقدم والتميز والحصول على أعلي الدرجات والنتائج.