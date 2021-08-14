المكسيك : أكثر من 22 ألف إصابة و603 وفيات جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد -

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالى عدد الإصابات بلغ 3 ملايين و68 ألفا و329 حالة، وعدد الوفيات 247 ألفا و414 حالة.

ويأتى ذلك بعد يوم من تسجيل المكسيك حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، التى بلغت نحو 25 ألف إصابة.

وقبل ذلك، تجاوزت المكسيك يوم الأربعاء 11 أغسطس عتبة الـ3 ملايين إصابة بفيروس كورونا حسب البيانات الرسمية، بينما تشير السلطات إلى أن العدد الحقيقى للإصابات والوفيات قد يكون أعلى من ذلك.