جدة - نرمين السيد - ووفقا للبيانات الواردة على موقع المجلس على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى البرازيل منذ بداية تفشى الوباء إلى 567 ألفا و862 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 20 مليونا و319 ألف إصابة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تسجل 966 وفاة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 33 ألف إصابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.