شروط الاعتراض علي المخالفات المرورية وطريقة السداد للمخالفة بالمملكة

شروط الاعتراض علي المخالفات المرورية وطريقة السداد للمخالفة المرورية تتيح المملكة العديد من الخدمات الإلكترونية، لكي تسهل علي المواطنين والمقيمين في المملكة، الحصول علي الخدمات من المنزل دون الذهاب إلي فرع إدارة المرور، وتشمل الخدمات الاعتراض علي المخالفات المرورية، وتقديم الشكاوى والتظلمات من قبل مالكي السيارات، من خلال نظام ساهر الإلكتروني، ثم تتم التقاط التجاوزات المرورية يوميا عن طريق نظام ساهر، والهدف من ذلك الحفاظ علي أمان وسلامة السائق والركاب علي الطرق، ومن ثم الحفاظ علي النظام المروري، وفي هذا المقال، سنذكر طريقة الاعتراض علي المخالفات المرورية والشروط، وكيفية سداد قيمة المخالفة، ويمكن أيضا قراءة هذا المقال، طريقة الاعتراض علي المخالفات المرورية وشروط وكيفية سداد قيمة المخالفة.

شروط الاعتراض علي المخالفات المرورية وطريقة السداد للمخالفة

إذا كنت من مواطني المملكة أو مقيم بها، وفوجئت بتسجيل مخالفات مرورية، لم ترتكبها، فمن حقك الاعتراض علي المخالفة، فمن خلال منصة ابشر الإلكترونية بالمملكة، حيث تعد منصة ابشر، بمثابة بوابة لتقديم الخدمات الإلكترونية، ثم هي أيضا تابعة لوزارة الداخلية السعودية، وسوف نقوم بشرح طريقة تقديم الاعتراض علي المخالفة المرورية:

الدخول إلي منصة ابشر الإلكترونية. ثم اختار ابشر أفراد. الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، وتسجيل الدخول. اختار الاعتراض علي المخالفات المرورية، وقراءة الشروط جيدا. ثم كتابة شكواك من خلال المنصة، في مدة شهر واحد من المخالفة، من المكان الخاص بالمرور. يتوجب تسديد المخالفة المرورية، حيث الممكن تتعرض إلي رفع قيمة الغرامة.

الاعتراض علي المخالفة خلال مدة لا تتعدي 30 يوم. ثم مقدم الاعتراض يكون مسجلا في بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية. تقديم الاعتراض عن طريق نظام ساهر. تقديم الشكوي مرة واحدة فقط. ثم تسديد قسمة المخالفة أولا، حتي تتفادي ارتفاع القيمة المقررة.

الدخول علي منصة ابشر الإلكترونية. الضغط علي الاستعلامات الإلكترونية. ثم الاستعلام عن المرور، وبعد ذلك المخالفات المرورية. تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة، رقم الهوية، رمز التحقق. ثم عرض، ستظهر جميع المخالفات الخاصة بك، والقيمة المالية المقررة، وكافة التفاصيل.

يجب أن يكون المعترض مسجلا في بوابة وزارة الداخلية. ثم الاعتراض في خلال شهر من تاريخ المخالفة. الاعتراض من خلال بوابة ساهر الإلكترونية. يتوجب السداد بعد الاعتراض مباشرة. ثم الاعتراض علي المخالفة مرة واحدة فقط.

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هناك طرق للسداد: