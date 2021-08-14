التسجيل في رياض الأطفال من خلال نظام نور نقدمه لكم، وهذا بعد أن قامت الوزارة بإطلاق الموقع من أجل تسجيل الطلاب في مرحلة الروضة، نظراً لأنها المكان الوحيد الذي يمكن من خلاله تسجيل الطلاب بمرحلة الروضة بجميع المدارس الحكومية، كما يمكن التسجيل بكل المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال إلى الثانوية العامة به، وبالنسبة إلى التسجيل بمرحلة الروضة فإن نظام نور أتاح عدة شروط لتسجيل الطلاب بهذه المرحلة، وتلك الشروط تم الإعلان عنها من قبل الوزارة، لذلك سنقدم إليكم طريقة التسجيل وشروط التقديم.

قبل أن يتم استخدام نظام نور من أجل التسجيل بمرحلة الروضة لابد من اتباع مواعيد التسجيل المحددة من قبل الوزارة، كما لابد أن يتم مراعاة اختيار الروضة الأقرب للمنزل وطريقة التسجيل كالآتي:

زيارة موقع نور

التسجيل بكتابة اسم المستخدم ورقم المرور.

تدوين رمز التحقق.

النقر على “تسجيل طالب جديد”.

كتابة رخصة الإقامة/ رقم الهوية وتاريخ ميلاد الطفل وصلة قرابة المسجل بالطالب.

تحديد صف الطفل بناءً على عمره.

النقر على “التالي”.

كتابة بيانات الطفل بشكل تفصيلي بالصفحة الجديدة.

اختيار الروضة الأقرب لولي الأمر.

النقر على “التعهد”.

الضغط على” تسجيل”.

لقد وفرت الحكومة فرصة استعمال منصة نور من أجل تسجيل الطلاب بمرحلة الروضة في كافة أنحاء المملكة، لجميع الصفوف والمستويات، بجانب أن الموقع وفر إمكانية التسجيل بالمراحل المختلفة للطلاب، ويجب أن يؤكد ولي الأمر المنطقة واسم المدرسة والبيانات الأخرى، ومن شروط التسجيل الآتي:

الذهاب إلى المدرسة التي قام نظام نور باختيارها من أجل الطالب، وهذا حتى يتم استكمال عملية التسجيل، وهناك مدة تتراوح من يوم إلى 10 أيام يستطيع فيها ولي الأمر أن يقوم بالذهاب إلى مدرسة الطالب ويقدم له فيها.

لابد من وجود شهادة التحصينات الأساسية بحالة الطالب السعودي أما إذا كان الطالب غير سعودي يستطيع أن يقدم صورة من جواز سفره.

صورة إقامة الطالب المقيم.

اجتياز الاختبار الصحي المدرسي الذي يتم إتمامه بأحد المراكز المعتمدة.

نسخة من مقر السكن أو الشهادة.

التسجيل بالروضة الحكومية يكون المواطنين السعوديين فقط

يمكن أن يسجل الوافدين بالروضة الأهلية

يقبل الطلاب بأسبقية التسجيل.

ذكرنا التسجيل في رياض الأطفال من خلال نظام نور كما ذكرنا شروط التسجيل الموفرة من قبل وزارة التعليم.