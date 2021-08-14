استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب

استعلام عن طلب زيارة عائلية يمكن أن يتم من خلال خطوات بسيطة للغاية باستعمال شبكة الإنترنت، وهذا لأن المملكة أرادت أن تتماشى مع التقدم التكنولوجي من خلال الخدمات الإلكترونية التي تتيحها للمقيمين والمواطنين، ومن هذه الخدمات التحقق من الزيارة العائلية والتأشيرة وغيرهم، وتستطيع عبر مقالنا معرفة طريقة التحقق من الزيارة العائلية.

يستطيع المقيمين والمواطنين بالمملكة الاستعلام والتحقق من الزيارة العائلية باستعمال رقم الطلب من خلال الآتي:

الذهاب لموقع التأشيرات.

النقر على “الاستعلام عن حالة الطلب”.

تدوين رقم الطلب.

كتابة “رقم الإقامة/ الهوية/ رقم السجل بالمنظمات الحكومية.

تسجيل الرمز المرئي الموجودة بالصورة.

النقر على” استعلم “.

الانتظار حتى تظهر تفاصيل الطلب.

يمكن تقديم طلب من أجل الزيارة العائلية، وهذا باستخدام رابط وزارة الخارجية السعودية، وباتباع التالي:

الضغط هنا للذهاب لموقع الوزارة الرسمي.

النقر على منصة خدمات التأشيرات.

اختيار خدمة أفراد.

تحديد الحالة سواء كان مقيما أو مواطن من من إحدى دول التعاون الخليجي.

النقر على طلب زيارة عائلية.

كتابة البيانات المطلوبة من رقم الهوية ورقم الإقامة والاسم.

إضافة بيانات الزوار وواجهة عمل كل منهم.

النقر على موافق.

الانتظار ليتم إظهار رقم الطلب.

قم بطباعة الطلب.

الذهاب لصاحب العمل من أجل توقيع الطلب وختمه.

يمكن لأي مقيم أو مواطن بالمملكة العربية السعودية أن يقدم طلب لزيارة شخصية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية السعودية وبالخطوات الآتية:

الذهاب لمنصة التأشيرات.

النقر على “خدمات الأفراد”.

تحديد “خدمة مواطن”.

النقر على “زيارة شخصية”.

الضغط على التالي الموافقة على التعهد.

كتابة بيانات الطلب باللغة العربية.

النقر على “التالي”.

تسجيل رقم الهوية.

تدوين تاريخ الميلاد.

النقر على “التالي”.

اتباع التعليمات.

النقر على “موافق”.

يمكنك التعرف على المستندات الخاصة بتأشيرة الزيارة العائلية باتباع الآتي:

الذهاب لمنصة خدمات التأشيرات.

اختيار “تأشيرة صادرة من وزارة الخارجية”.

تدوين رقم التأشيرة.

كتابة رقم السجل.

تسجيل الرمز المرئي.

الضغط على استعلام.

قدمنا استعلام عن طلب زيارة عائلية كما ذكرنا كيف يمكن تقديم طلب من أجل السماح بزيارة عائلي بجانب توضيح كيفية تقديم طلب لزيارة شخصية وكيف يمكن التحقق من التأشيرة العائلية.