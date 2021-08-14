تمديد تأشيرة الخروج والعودة للتابعين والعمالة المنزلية قبل انتهائها بالمملكة

تمديد تأشيرة الخروج والعودة للتابعين والعمالة المنزلية قبل انتهائها سنتكلم في هذا المقال، تمديد التأشيرة للتابعين والعمالة المنزلية، فيجب التعرف علي الطريقة الصحيحة للتمديد، قبل انتهائها، وهي من الأمور الهامة للوافدين بالمملكة، لعدم تعرضهم للمواقف الحرجة، بسبب انتهاء التأشيرة وهم خارج المملكة، فيوجد عدد كبير من المقيمين، يتعرضون لانتهاء تأشيراتهم وهم خارج المملكة، ثم لا يعرفون كيفية التصرف، وتعمل مديرية الجوازات بالمملكة، علي تقديم أنواع من التأشيرات إلي المقيمين والزوار، وأبرزها تأشيرة الخروج والعودة، وهذه تأشيرة تسمح للوافد أو الزائر بالدخول والخروج من المملكة، خلال فترة صلاحيتها، ثم أيضا تسمح بتأشيرة خروج بدون العودة مرة ثانية للملكة، وسوف نوضح الحل لتمديد التأشيرة للتابعين وأيضا العمالة المنزلية، والطريقة والمستندات المطلوبة لذلك.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة المنزلية قبل انتهائها

هناك شروطا وضعتها وزارة الجوازات بالمملكة، يجب وضعها في الاعتبار، عند تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة المنزلية قبل انتهائها:

الإقامة تكون سارية ولم تنتهي. ثم لا تتعدي مدة الإقامة خارج المملكة عن سبعة اشهر. استخدام موقع خدمة التأشيرات، التابع لوزارة الداخلية لتعبئة النموذج الخاص بتمديد التأشيرة. اعتماد النموذج من قبل الغرفة التجارية. ثم كتابة البيانات باللغة العربية، إذا كان الوافد حاملا الجنسية العربية. المدة المستغرقة لطلب تمديد التأشيرة ثلاث أيام. تسجيل الرقم الخاص بالتمديد، وتاريخ الصدور بالموافقة من وزارة الخارجية. من الضروري الحضور شخصيا لطلب التمديد. شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل انتهائها للتابعين

شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل انتهائها للتابعين

لا تزيد فترة تواجد التابع خارج الدولة سنة كاملة، أما إذا زادت تتقدم للسفارة. ثم يجب أن تكون الإقامة سارية ولم تنتهي. تسجيل التاريخ، والموافقة الخاصة بوزارة الداخلية. ثم يتم تسجيل أسماء التابعين، مثل ما سجلت في جوازات السفر. أما في حالة الزوجة يجب طلبها من السفارة، دون النظر لفترة الإقامة طالما سارية.

عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء. تقديم الطلب للتمديد. ثم جواز السفر، وتكون مدة انتهائه تقل عن ستة اشهر. صورة من الإقامة سارية. ثم الهوية الخاصة بالكفيل. في خطاب التمديد كتابة اسم المؤسسة، اسم الكفيل التي يعمل بها الشخص. يتم اعتماد الخطاب من قبل الغرفة التجارية والخارجية.

طريقة سداد تمديد تأشيرة خروج وعودة في السعودية

التوجه إلي احد صرافات الراجحي. ثم ضع بطاقتك البنكية، وكتابة الرقم السري. الضغط علي الخدمات الحكومية. ثم المدفوعات، واختيار جوازات الوافدين. اختيار تمديد تأشيرة الخروج والعودة. إدخال رقم الإقامة للشخص المراد التمديد له. ثم تحديد المدة والتحقق من الرسوم. اتباع التعليمات لتأكيد عملية السداد.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتمديد التأشيرة