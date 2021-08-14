غدا.. رفع حظر التجول فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - ودعا جمعة - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الجمعة - إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، المتمثلة فى ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قد وجه الثلاثاء الماضى تعليمات باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئى، مرجعا ذلك إلى توصية لوزارة الصحة الليبية، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائى.

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