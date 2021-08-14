كندا تخطط لاستقبال 20 ألف أفغاني
أعلنت السلطات الكندية أنها تخطط لاستقبال أكثر من 20 ألفا من الأفغان الأكثر عرضة للخطر بمن فيهم الناشطات البارزات ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيون لحمايتهم من "طالبان".
وأكد وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو أن هذه الجهود تأتي إضافة للمبادرة السابقة لاستضافة آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع الحكومة الكندية، وخاصة المترجمين وموظفي السفارة وعائلاتهم.
وقال مينديسينو إنه "بينما تستمر "طالبان" بالسيطرة على المزيد من أراضي أفغانستان، تصبح المزيد من الأرواح الأفغانية عرضة للخطر".
وأضاف أن كندا ستركز اهتمامها على نشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة والصحفيين والأقليات الدينية وأعضاء مجتمع المثليين LGBT.
المصدر: رويترز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندا تخطط لاستقبال 20 ألف أفغاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.