مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية، يزداد البحث عليها بالتزامن مع قرب أعمال تنسيق الثانوية العامة 2021، حيث يلجأ الطلبة والطالبات إلى التسجيل في الجامعات الخاصة، احتمالاً لارتفاع الحدود الدنيا للكليات المختلفة بالجامعات الحكومية، خاصة كليات القمة وهي كليات المجموعة الطبية (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة) بالإضافة إلى كليات الهندسة.

وعادة ما يكون الفارق بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ضئيل من حيث المجموع، حيث أن هناك فئة من المواطنين تفضل بأن يتم أولاهم في الجامعات الخاصة، حيث تكون جودة التعليم بها أفضل من الجامعات الحكومية نتيجة لانخفاض الأعداد وتوافر الامكانيات والتدريب العملي بها بالمقارنة بالجامعات الحكومية.

مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية 2021- 2022

فتحت الجامعات الخاصة والأهلية باب التقديم بها للالتحاق بالعام الجامعي المقبل 2021/2022، وقامت العديد من الجامعات الخاصة والأهلية بالإعلان عن مصروفاتها للعام الجامعي الجديد وهو ما سوف نتناوله في السطور التالية:-

1- مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2021/2022:-

نقع جامعة 6 أكتوبر في مدينة السادس من أكتوبر، وتبلغ مصروفاتها للعام الدراسي الجديد 2021/2022 كما يلي:-

الكلية القسط الأول القسط الثاني الاجمالي كلية الطب والجراحة 75000 50000 125000 طب الاسنان 60000 40000 100000 الصيدلة فارم D 51000 34000 85000 الصيدلة فارم D والصيدلة الاكلينيكية 57000 38000 95000 العلاج الطبيعي 42000 28000 70000 العلوم الصحية التطبيقية 24000 16000 40000 التمريض 15000 10000 25000 الهندسة 36000 24000 60000 نظم المعلومات والحاسب 21000 14000 35000 الفنون التطبيقية 24000 16000 40000 كلية الاقتصاد انجليزي 24000 16000 40000 كلية الاقتصاد عربي 18000 12000 30000

الكلية الرسوم الدراسية الطب البشري 120000 طب الأسنان 94000 الصيدلة والتصنيع الدوائي 72000 العلاج الطبيعي 65000 التكنولوجيا الحيوية 55000 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 36000 التمريض 22000 الهندسة 55000 تكنولوجيا المعلومات 30000 الإدارة والاقتصاد 30000 الإعلام وتكنولوجيا الاتصال 32000 لغات وترجمة 24000 التربية الخاصة 16000

الكلية الرسوم الدراسية الطب البشري 120000 جنيه مصري + 6000جنيه مقابل تدريب تسدد سنوياً العلاج الطبيعي 60000 جنيه + 4000 جنيه خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد طب الفم والاسنان 90000 جنيه + 4000 جنيه خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد. الصيدلة فارم D 80000 جنيه + 3000 جنيه خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد. الصيدلة الإكلينيكية 85000 جنيه + 3000 جنيه مقابل خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد كلية التمريض 30000 جنيه + 1000 جنيه مقابل خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد + 1000 مقابل تدريب كل عام جامعي كلية الهندسة 46000 جنيه + 2500 جنيه نظير تدريب صيفي كلية الإدارة 42000 جنيه كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 36000 جنيه كلية الإعلام 42000 جنيه

2- مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022 MUST:-3- مصروفات الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا MTI:-4- مصروفات الجامعة الروسية:-

5- مصروفات جامعة بدر:-

6- مصروفات جامعة الأهرام الكندية:-

7- مصروفات الجامعات الأهلية:-

8- مصروفات جامعة السلام:-