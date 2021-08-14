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مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية 2021- 2022

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ashraf elasyed 0 تبليغ

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مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية، يزداد البحث عليها بالتزامن مع قرب أعمال تنسيق الثانوية العامة 2021، حيث يلجأ الطلبة والطالبات إلى التسجيل في الجامعات الخاصة، احتمالاً لارتفاع الحدود الدنيا للكليات المختلفة بالجامعات الحكومية، خاصة كليات القمة وهي كليات المجموعة الطبية (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة) بالإضافة إلى كليات الهندسة.

وعادة ما يكون الفارق بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ضئيل من حيث المجموع، حيث أن هناك فئة من المواطنين تفضل بأن يتم أولاهم في الجامعات الخاصة، حيث تكون جودة التعليم بها  أفضل من الجامعات الحكومية نتيجة لانخفاض الأعداد وتوافر الامكانيات والتدريب العملي بها بالمقارنة بالجامعات الحكومية.

مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية 2021- 2022

فتحت الجامعات الخاصة والأهلية باب التقديم بها للالتحاق بالعام الجامعي المقبل 2021/2022، وقامت العديد من الجامعات الخاصة والأهلية بالإعلان عن مصروفاتها للعام الجامعي الجديد وهو ما سوف نتناوله في السطور التالية:-

1- مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2021/2022:-

نقع جامعة 6 أكتوبر في مدينة  السادس من أكتوبر، وتبلغ مصروفاتها للعام الدراسي الجديد 2021/2022 كما يلي:-

الكلية القسط الأول القسط  الثاني الاجمالي
كلية الطب والجراحة 75000 50000 125000
طب الاسنان 60000 40000 100000
الصيدلة فارم D  51000 34000 85000
الصيدلة فارم D والصيدلة الاكلينيكية 57000 38000 95000
العلاج الطبيعي 42000 28000 70000
العلوم الصحية التطبيقية 24000 16000 40000
التمريض 15000 10000 25000
الهندسة 36000 24000 60000
نظم المعلومات والحاسب 21000 14000 35000
الفنون التطبيقية 24000 16000 40000
كلية الاقتصاد انجليزي 24000 16000 40000
كلية الاقتصاد عربي 18000 12000 30000
2- مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022 MUST:-
الكلية الرسوم الدراسية
الطب البشري 120000
طب الأسنان 94000
الصيدلة والتصنيع الدوائي 72000
العلاج الطبيعي 65000
التكنولوجيا الحيوية 55000
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 36000
التمريض 22000
الهندسة 55000
تكنولوجيا المعلومات 30000
الإدارة والاقتصاد 30000
الإعلام وتكنولوجيا الاتصال 32000
لغات وترجمة 24000
التربية الخاصة 16000
3- مصروفات الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا MTI:-
الكلية الرسوم الدراسية
الطب البشري 120000 جنيه مصري + 6000جنيه مقابل تدريب تسدد سنوياً
العلاج الطبيعي 60000 جنيه + 4000 جنيه خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد
طب الفم والاسنان 90000 جنيه + 4000 جنيه خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد.
الصيدلة فارم D 80000 جنيه + 3000 جنيه خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد.
الصيدلة الإكلينيكية 85000 جنيه + 3000 جنيه مقابل خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد
كلية التمريض 30000 جنيه + 1000 جنيه مقابل خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد + 1000 مقابل تدريب كل عام جامعي
كلية الهندسة 46000 جنيه + 2500 جنيه نظير تدريب صيفي
كلية الإدارة 42000 جنيه
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 36000 جنيه
كلية الإعلام 42000 جنيه
4- مصروفات الجامعة الروسية:-

5- مصروفات جامعة بدر:-

6- مصروفات جامعة الأهرام الكندية:-

7- مصروفات الجامعات الأهلية:-

8- مصروفات جامعة السلام:-

الوسوم

مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية، يزداد البحث عليها بالتزامن مع قرب أعمال تنسيق الثانوية العامة 2021، حيث يلجأ الطلبة والطالبات إلى التسجيل في الجامعات الخاصة، احتمالاً لارتفاع الحدود الدنيا للكليات المختلفة بالجامعات الحكومية، خاصة كليات القمة وهي كليات المجموعة الطبية (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة) بالإضافة إلى كليات الهندسة.

وعادة ما يكون الفارق بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ضئيل من حيث المجموع، حيث أن هناك فئة من المواطنين تفضل بأن يتم أولاهم في الجامعات الخاصة، حيث تكون جودة التعليم بها  أفضل من الجامعات الحكومية نتيجة لانخفاض الأعداد وتوافر الامكانيات والتدريب العملي بها بالمقارنة بالجامعات الحكومية.

مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية 2021- 2022

فتحت الجامعات الخاصة والأهلية باب التقديم بها للالتحاق بالعام الجامعي المقبل 2021/2022، وقامت العديد من الجامعات الخاصة والأهلية بالإعلان عن مصروفاتها للعام الجامعي الجديد وهو ما سوف نتناوله في السطور التالية:-

1- مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2021/2022:-

نقع جامعة 6 أكتوبر في مدينة  السادس من أكتوبر، وتبلغ مصروفاتها للعام الدراسي الجديد 2021/2022 كما يلي:-

الكلية القسط الأول القسط  الثاني الاجمالي
كلية الطب والجراحة 75000 50000 125000
طب الاسنان 60000 40000 100000
الصيدلة فارم D  51000 34000 85000
الصيدلة فارم D والصيدلة الاكلينيكية 57000 38000 95000
العلاج الطبيعي 42000 28000 70000
العلوم الصحية التطبيقية 24000 16000 40000
التمريض 15000 10000 25000
الهندسة 36000 24000 60000
نظم المعلومات والحاسب 21000 14000 35000
الفنون التطبيقية 24000 16000 40000
كلية الاقتصاد انجليزي 24000 16000 40000
كلية الاقتصاد عربي 18000 12000 30000
2- مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022 MUST:-
الكلية الرسوم الدراسية
الطب البشري 120000
طب الأسنان 94000
الصيدلة والتصنيع الدوائي 72000
العلاج الطبيعي 65000
التكنولوجيا الحيوية 55000
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 36000
التمريض 22000
الهندسة 55000
تكنولوجيا المعلومات 30000
الإدارة والاقتصاد 30000
الإعلام وتكنولوجيا الاتصال 32000
لغات وترجمة 24000
التربية الخاصة 16000
3- مصروفات الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا MTI:-
الكلية الرسوم الدراسية
الطب البشري 120000 جنيه مصري + 6000جنيه مقابل تدريب تسدد سنوياً
العلاج الطبيعي 60000 جنيه + 4000 جنيه خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد
طب الفم والاسنان 90000 جنيه + 4000 جنيه خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد.
الصيدلة فارم D 80000 جنيه + 3000 جنيه خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد.
الصيدلة الإكلينيكية 85000 جنيه + 3000 جنيه مقابل خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد
كلية التمريض 30000 جنيه + 1000 جنيه مقابل خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد + 1000 مقابل تدريب كل عام جامعي
كلية الهندسة 46000 جنيه + 2500 جنيه نظير تدريب صيفي
كلية الإدارة 42000 جنيه
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 36000 جنيه
كلية الإعلام 42000 جنيه
4- مصروفات الجامعة الروسية:-

5- مصروفات جامعة بدر:-

6- مصروفات جامعة الأهرام الكندية:-

7- مصروفات الجامعات الأهلية:-

8- مصروفات جامعة السلام:-

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