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مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية، يزداد البحث عليها بالتزامن مع قرب أعمال تنسيق الثانوية العامة 2021، حيث يلجأ الطلبة والطالبات إلى التسجيل في الجامعات الخاصة، احتمالاً لارتفاع الحدود الدنيا للكليات المختلفة بالجامعات الحكومية، خاصة كليات القمة وهي كليات المجموعة الطبية (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة) بالإضافة إلى كليات الهندسة.
وعادة ما يكون الفارق بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ضئيل من حيث المجموع، حيث أن هناك فئة من المواطنين تفضل بأن يتم أولاهم في الجامعات الخاصة، حيث تكون جودة التعليم بها أفضل من الجامعات الحكومية نتيجة لانخفاض الأعداد وتوافر الامكانيات والتدريب العملي بها بالمقارنة بالجامعات الحكومية.مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية 2021- 2022
فتحت الجامعات الخاصة والأهلية باب التقديم بها للالتحاق بالعام الجامعي المقبل 2021/2022، وقامت العديد من الجامعات الخاصة والأهلية بالإعلان عن مصروفاتها للعام الجامعي الجديد وهو ما سوف نتناوله في السطور التالية:-1- مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2021/2022:-
نقع جامعة 6 أكتوبر في مدينة السادس من أكتوبر، وتبلغ مصروفاتها للعام الدراسي الجديد 2021/2022 كما يلي:-
|الكلية
|القسط الأول
|القسط الثاني
|الاجمالي
|كلية الطب والجراحة
|75000
|50000
|125000
|طب الاسنان
|60000
|40000
|100000
|الصيدلة فارم D
|51000
|34000
|85000
|الصيدلة فارم D والصيدلة الاكلينيكية
|57000
|38000
|95000
|العلاج الطبيعي
|42000
|28000
|70000
|العلوم الصحية التطبيقية
|24000
|16000
|40000
|التمريض
|15000
|10000
|25000
|الهندسة
|36000
|24000
|60000
|نظم المعلومات والحاسب
|21000
|14000
|35000
|الفنون التطبيقية
|24000
|16000
|40000
|كلية الاقتصاد انجليزي
|24000
|16000
|40000
|كلية الاقتصاد عربي
|18000
|12000
|30000
|الكلية
|الرسوم الدراسية
|الطب البشري
|120000
|طب الأسنان
|94000
|الصيدلة والتصنيع الدوائي
|72000
|العلاج الطبيعي
|65000
|التكنولوجيا الحيوية
|55000
|تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
|36000
|التمريض
|22000
|الهندسة
|55000
|تكنولوجيا المعلومات
|30000
|الإدارة والاقتصاد
|30000
|الإعلام وتكنولوجيا الاتصال
|32000
|لغات وترجمة
|24000
|التربية الخاصة
|16000
|الكلية
|الرسوم الدراسية
|الطب البشري
|120000 جنيه مصري + 6000جنيه مقابل تدريب تسدد سنوياً
|العلاج الطبيعي
|60000 جنيه + 4000 جنيه خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد
|طب الفم والاسنان
|90000 جنيه + 4000 جنيه خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد.
|الصيدلة فارم D
|80000 جنيه + 3000 جنيه خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد.
|الصيدلة الإكلينيكية
|85000 جنيه + 3000 جنيه مقابل خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد
|كلية التمريض
|30000 جنيه + 1000 جنيه مقابل خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد + 1000 مقابل تدريب كل عام جامعي
|كلية الهندسة
|46000 جنيه + 2500 جنيه نظير تدريب صيفي
|كلية الإدارة
|42000 جنيه
|كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
|36000 جنيه
|كلية الإعلام
|42000 جنيه
5- مصروفات جامعة بدر:-
6- مصروفات جامعة الأهرام الكندية:-
7- مصروفات الجامعات الأهلية:-
8- مصروفات جامعة السلام:-
الوسوم
مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية، يزداد البحث عليها بالتزامن مع قرب أعمال تنسيق الثانوية العامة 2021، حيث يلجأ الطلبة والطالبات إلى التسجيل في الجامعات الخاصة، احتمالاً لارتفاع الحدود الدنيا للكليات المختلفة بالجامعات الحكومية، خاصة كليات القمة وهي كليات المجموعة الطبية (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة) بالإضافة إلى كليات الهندسة.
وعادة ما يكون الفارق بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ضئيل من حيث المجموع، حيث أن هناك فئة من المواطنين تفضل بأن يتم أولاهم في الجامعات الخاصة، حيث تكون جودة التعليم بها أفضل من الجامعات الحكومية نتيجة لانخفاض الأعداد وتوافر الامكانيات والتدريب العملي بها بالمقارنة بالجامعات الحكومية.مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية 2021- 2022
فتحت الجامعات الخاصة والأهلية باب التقديم بها للالتحاق بالعام الجامعي المقبل 2021/2022، وقامت العديد من الجامعات الخاصة والأهلية بالإعلان عن مصروفاتها للعام الجامعي الجديد وهو ما سوف نتناوله في السطور التالية:-1- مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2021/2022:-
نقع جامعة 6 أكتوبر في مدينة السادس من أكتوبر، وتبلغ مصروفاتها للعام الدراسي الجديد 2021/2022 كما يلي:-
|الكلية
|القسط الأول
|القسط الثاني
|الاجمالي
|كلية الطب والجراحة
|75000
|50000
|125000
|طب الاسنان
|60000
|40000
|100000
|الصيدلة فارم D
|51000
|34000
|85000
|الصيدلة فارم D والصيدلة الاكلينيكية
|57000
|38000
|95000
|العلاج الطبيعي
|42000
|28000
|70000
|العلوم الصحية التطبيقية
|24000
|16000
|40000
|التمريض
|15000
|10000
|25000
|الهندسة
|36000
|24000
|60000
|نظم المعلومات والحاسب
|21000
|14000
|35000
|الفنون التطبيقية
|24000
|16000
|40000
|كلية الاقتصاد انجليزي
|24000
|16000
|40000
|كلية الاقتصاد عربي
|18000
|12000
|30000
|الكلية
|الرسوم الدراسية
|الطب البشري
|120000
|طب الأسنان
|94000
|الصيدلة والتصنيع الدوائي
|72000
|العلاج الطبيعي
|65000
|التكنولوجيا الحيوية
|55000
|تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
|36000
|التمريض
|22000
|الهندسة
|55000
|تكنولوجيا المعلومات
|30000
|الإدارة والاقتصاد
|30000
|الإعلام وتكنولوجيا الاتصال
|32000
|لغات وترجمة
|24000
|التربية الخاصة
|16000
|الكلية
|الرسوم الدراسية
|الطب البشري
|120000 جنيه مصري + 6000جنيه مقابل تدريب تسدد سنوياً
|العلاج الطبيعي
|60000 جنيه + 4000 جنيه خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد
|طب الفم والاسنان
|90000 جنيه + 4000 جنيه خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد.
|الصيدلة فارم D
|80000 جنيه + 3000 جنيه خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد.
|الصيدلة الإكلينيكية
|85000 جنيه + 3000 جنيه مقابل خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد
|كلية التمريض
|30000 جنيه + 1000 جنيه مقابل خدمات معملية تسدد مرة واحدة في الفصل الدراسي الأول من الالتحاق ولا تسترد + 1000 مقابل تدريب كل عام جامعي
|كلية الهندسة
|46000 جنيه + 2500 جنيه نظير تدريب صيفي
|كلية الإدارة
|42000 جنيه
|كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
|36000 جنيه
|كلية الإعلام
|42000 جنيه
5- مصروفات جامعة بدر:-
6- مصروفات جامعة الأهرام الكندية:-
7- مصروفات الجامعات الأهلية:-
8- مصروفات جامعة السلام:-
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