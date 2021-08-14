خطوات تسجيل المواليد منصة أبشر ضمن خدمات الأحوال المدنية

خطوات تسجيل المواليد منصة أبشر من الخدمات الهامة التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين والمقيمين من يرزقون بمولود جديد، بعد ان أصبحت تنفذ من بين خدمات نظام أبشر وزارة الداخلية التي تتم إلكترونياً، وأصبح من السهل تنفيذها وطلب استخراج وثيقة أو شهادة الميلاد وكذلك سجل الأسرة وطلب توصيله للمنزل عبر خدمة تواصل، وهو ما زاد من السهولة والاستحسان من المستخدمين لتلك الخدمات التي وفرت الوقت والمجهود الذي كان يبذل في مثل هذه الحالات عن تسجيل واقعة ميلاد.

تسجيل المواليد منصة أبشر

قامت المديرية العامة للأحوال المدنية في المملكة، بإعادة التذكري بواحدة من خدماتها التي يتم تنفيذ خطواتها على رابط نظام أبشر الأفراد، وتلك الهدمة تحمل اسم تسجيل المواليد في منصة أبشر، وللحفاظ على سلامة المستخدمين، قامت الأحوال المدنية بالتأكيد على إمكانية التسجيل للمواليد الجدد وطلب استخراج شهادة الميلاد، وطلب الحصول على سجل لأسرة وتوصيله على العنوان الوطني الخاص بمقدم الطلب، من خلال البريد السعودي عبر هدمة واصل، بدون الحاجة إلى زيارة مصلحة الأحوال.

خطوات تسجيل المواليد في أبشر

تشمل خطوات تسجيل المواليد منصة أبشر الأفراد على الأتي:

الدخول على رابط منصة أبشر الأفراد والأعمال واختيار خدمات الأفراد

تسجيل اسم المستخدم وكلمة مروره على حسابه الشخصي

كتابة رمز التحقق.

من تبويب الخدمات اختيار الخدمات الخاصة بي

الدخول على خدمات الأخوال المدنية

اختيار هدمة تسجيل المواليد .

تسجيل البيانات المطلوبة

يمكن طلب شهادة الميلاد وسداد الرسوم لخدمة التوصيل على العنوان الوطني

يمكن طلب استخراج سجل الأسرة.

حتى يكون من السهل على المستخدم تنفيض الخدمة والاستفادة من مزاياها وما يرتبط بها من خدمات يجب أم يكون له حساب مفعل على أبشر، ويقوم بتسجيل عنوانه الوطني على خدمات البريد السعودي وتفعيل الموقع والتحقق منه على الخريطة، واتباع تعليمات الحصول على سجل الأسرة من موقع أبشر، كذلك أسهم بشكل كبير في إنجاز تلك العملية بدون الوقوف في صفوف الانتظار أمام مكاتب الأخوال المدنية، وراعي الفترة الحالية من ضرورة إحداث تباعد وعدم وجود كثافات في المقرات الحكومية لتلافي خطر العدوى.