جدة - نرمين السيد - وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغا بوقوع إصابات فى شارع أوكسفورد عند الساعة 7:17 مساء، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وأضافت: تم العثور على رجل مصاب بعدة طعنات، مشيرة إلى أنها تنتظر تقارير حالته الصحية.
وأوضحت أن قوات الأمن لم تعتقل أى مشبوه بعملية الطعن بعد، وناشدت من لديه أى معلومات عن الحادث الاتصال بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. تعرض رجل لعدة طعنات وسط لندن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.