فيديو.. تعرض رجل لعدة طعنات وسط لندن

جدة - نرمين السيد - وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغا بوقوع إصابات فى شارع أوكسفورد عند الساعة 7:17 مساء، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأضافت: تم العثور على رجل مصاب بعدة طعنات، مشيرة إلى أنها تنتظر تقارير حالته الصحية.

وأوضحت أن قوات الأمن لم تعتقل أى مشبوه بعملية الطعن بعد، وناشدت من لديه أى معلومات عن الحادث الاتصال بها.