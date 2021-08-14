بريطانيا تطلق عملية عسكرية لإجلاء رعاياها من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع البريطانية فى بيان لها إنه تم بدء "عملية بيتنغ" للدعم العسكرى لإجلاء الرعايا البريطانيين فى أفغانستان". وأضافت أن العملية "قد تشمل استخدام طائرات سلاح الجو الملكى البريطانى إذا لزم الأمر"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد وافق على استخدام الدعم العسكرى للمرحلة التالية من سحب الرعايا البريطانيين من أفغانستان فيما سيتوجه مسؤولو وزارة الداخلية إلى هناك لدعم العملية.

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