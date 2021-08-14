"فريق مغمور" يهزم أرسنال بأول ظهور بالدوري الممتاز منذ عقود

بدأ الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بإثارة كبيرة، الجمعة، بعد أن احتفل برنتفورد بأول مباراة يلعبها في دوري الأضواء منذ 74عاما، والأولى أمام جماهيره في ملعبه الجديد، بفوز رائع 2-صفر على أرسنال.

وحفر سيرجي كانوس اسمه في قاعة مشاهير النادي المنتمي إلى غرب لندن، بعد أن سجل هدفا بتسديدة منخفضة في مرمى الحارس بيرند لينو، بعد 22 دقيقة، ليطلق العنان لاحتفالات جماهير أصحاب الأرض الذين انتظروا طويلا قبل دخول الملعب الجديد الذي يسع 17500 متفرج.

وكان التقدم مستحقا لبرنتفورد الذي نقل المباراة لملعب أرسنال الذي بدا بلا أنياب في غياب الثنائي الهجومي بيير-إيمريك أوباميانج، وألكسندر لاكازيت.

وبعد ارتباك دفاعي في الدقيقة 73 أضاف كريستيان نورجارد الهدف الثاني بضربة رأس.

واحتفلت جماهير برنتفورد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في ليلة لا تنسى، رغم أنه من غير المتوقع أن يبقى الفريق على القمة طويلا.