مواقع التواصل تشتعل بعد إعلان مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات- (تغريدات)

المدينة نيوز -: اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بالبيان الصادر عن مصرف لبنان، مساء، الأربعاء والذي ورد فيه “اعتباراً من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق. ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات”.

ويأتي هذا البيان بعد ساعات على إبلاغ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، المجلس الأعلى للدفاع أنه لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لشراء المحروقات.

ومع رفع الدعم عن المحروقات وشرائها على سعر 20 ألف ليرة للدولار يكون سعر صفيحة البنزين قد ارتفع بشكل خيالي إلى حدود 336 ألف ليرة أي نصف الحد الأدنى للأجور تقريباً ويكون سعر صفيحة المازوت ارتفع إلى حدود 270 ألف ليرة.

وكان مصرف لبنان امتنع عن المس بالاحتياط الإلزامي المتبقّي لديه والمقدّر بنحو 15 مليار دولار والمؤلف من أموال المودعين، واعتبر الحاكم ومع كتل نيابية أن سياسة الدعم غير مجدية لأن المستفيد الأكبر منه هم التجار والمهرّبون إلى سوريا، فيما المواطن اللبناني يقف في طوابير الذل امام محطات البنزين.

المصدر : القدس العربي