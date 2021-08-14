مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 حسب تصريحات وزير التربية والتعليم

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 ؛ عام آخر صعب مر على طلاب الثانوية العامة، بسبب تأثر البلاد بوباء كورونا، استطاعوا من خلاله أن يخضعون لاختبارات نهاية العام 2021-2020، وبالرغم من استياء بعض الطلاب أثناء أداء بعض الاختبارات بسبب صعوبتها إلا أنها مرت والآن يشعرون بالقلق حيال النتيجة، حتى يستطيعوا معرفة ما هي الجامعة التي تتناسب مع درجاتهم التي حصلوا عليها.

والبعض الآخر ينتظر ليرى هل بالفعل يستطيع تحقيق أحلامه وطموحاته في الالتحاق بالجامعة التي طالما حلم بالالتحاق بها أم لا، مشاعر متضاربة يتخللها الخوف والقلق سواء أكان من الطلاب أو أولياء الأمور، واليوم سنتعرف سويًا على موعد نتيجة الثانوية العامة 2021.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

استطاع وزير التعليم الأستاذ الدكتور طارق شوقي أن يقيم اختبارات الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار وباء كورونا الذي أصبح يعيق الحركة التعليمية نوعًا ما.

ولقد تصدى سيادته هو والفريق المختص التابع به لكل عمليات الغش، ولقد طمأن سيادته جميع الطلاب وأولياء الأمور أن النتائج ستكون منصفة للجميع.

كذلك فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن النتائج سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من عملية التصحيح، وسيتم رفعها الكترونيًا، وبعدها يمكن للطلاب بكل سهولة معرفتها بإدخال رقم الجلوس، وفي اليوم التالي مباشرًة سيتم اعتماد النتيجة ووضعها بالمدرسة.

الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021

لقد أعلن الأستاذ الدكتور طارق شوقي أن الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة سيكون في الفترة ما بين 15-18 أغسطس.

ولقد نفى كل الأخبار المتداولة على الساحة أن نتيجة الثانوية ستظهر قبل هذا الموعد، وشدد سيادته أنه يجب الالتزام بمعرفة الأخبار من الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، وقال في تصريح له بشكل مباشر ” ما نعلنه ننفذه حرفيًا ولا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر”.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

وقال إنه سيتم التصريح عن أوائل الثانوية العامة في اليوم السابق مباشرًة قبل الإعلان عن النتيجة بالموقع الالكتروني في خلال مؤتمرًا صحفيًا.

وطمأن الجميع بأن عدد كبير من الطلاب حصلوا على نسب نجاح كبيرة وأعلن أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 تراوحت ما بين 80% و90%.