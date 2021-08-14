نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول في العراق بشري سارة للجميع

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول، بدأت عمليات البحث تتزايد الآن بشكل ملحوظ لاستخراج معدل طلاب المدارس المسائية والخارجي للعام الحالي، خاصة إن عدد كبير من الطلاب كان يعاني من مشكلات متعددة، يأتي في طليعتها الانقطاع المتكرر للطيار الكهربائي، ومن ثم نجد تخوف كبير من الطلاب حول نتيجة الثالث المتوسط في العراق، واليوم عبر موقعنا ننقل لكم بشري سارة للجميع، حيث إن وزارة التربية والتعليم انتهت تمام من أعمال تصحيح الدفاتر الامتحانية لأوراق اللغة العربية، وكذلك أوراق اللغة الانجليزية في جميع المحافظات ولم يتبقي سوي مادة الكمياء والرياضيات والتي أوشكت ايضا علي الإنتهاء من أعمال تصحيحها، ومن ثم سوف تتاح كافة النتائج نهاية الأسبوع المقبل، و نوضح لكم مزيد من التفاصيل في ذلك المقال.

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول

نترقب معكم ظهور نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول في العراق، حيث إن المسئول الأول في وزارة التربية والتعليم العراقية أكد علي إن درجات الطلاب في مادة اللغة العربية، التي تقدم عدد كبير من الطلاب والإبلاغ عن صعوبتها جأت متميزة وحصل عدد كبير منهم علي أكثر من 50%، علاوة على ذلك فإن الوزراة سوف تضع في اعتبارها الأوضاع الصعبة التي درس بها الطلاب، من إرتفاع درجات الحرارة وكذلك الانقطاع المتكرر للطيار الكهربائي، علاوة على ذلك إستمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، في الوقت نفسة ترجع حالة القلق تلك لظهور بعض النتائج في العراق ومنها نتائج السادس الابتدائي في جميع المحافظات.

رابط نتائج الثالث متوسط 2021 جميع المحافظات

فور ظهور النتيجة يمكنكم الدخول علي رابط نتائج الثالث متوسط 2021 والحصول علي نتائج الطلاب بسهولة، بالإضافة إلى موقع نتائجنا والسومرية نيوز وسوف نضع لكم عبر موقعنا الرابط المباشر لوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك لتسهيل الإطلاع علي النتيجة في ثواني، خاصة بعد إتباع خطوات بسيطة نشرحها لكم بشكل تفصيلي لمذيد من التوضيح

قم بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص لإعلان النتيجة، وهو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

عليك إدخال رقم التسجيل والرقم السري.

أكتب الاسم رباعي.

في النهاية اضغط إستعلام النتيجة، وعليك الأنتظار لبضع ثواني لحين تحميل الموقع.

نسعد بمساعدتكم في الحصول علي النتائج، اترك تعليقك أسفل المقال في صندوق الوصف.

نتائج الثالث متوسط 2021 برقم الجلوس

مع إستمرار ترقب الطلبة والطالبات في العراق لنتيجة الثالث المتوسط 2021، نجد إرتفاع المطالب لتزويد كل طالب بمقدار 10 درجات بدلا من 5، وذلك مراعاة للظروف وأوضاع البلاد في الفترة الأخيرة، والتي أدي الطلاب بها الإمتحانات وسط ضغوطات قوية ولاكنهم تفوقوا بنجاح، ويتبين ذلك من نسب النجاح الأولية التي تم إعلانها منذ يومين.

رابط نتائج الثالث متوسط 2021 بالرقم الامتحاني

سوف يتم تفعيل رابط نتائج الثالث متوسط 2021 بالرقم الامتحاني والاسم خلال يومين، حيث يتم تفعيل رابط النتيجة صبيحة يوم الإثنين، وهو الموعد المرتقب من قبل الألف من الممتحنين، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية إعلان النتيجة فور الانتهاء من رصد الدرجات، والمقرر في يوم 15 اغسطس.