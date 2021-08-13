حادث سير مروع لحارس مرمى بيراميدز المصري

تعرض حارس مرمى نادي بيراميدز المصري، المهدي سليمان، البالغ من العمر 34 عاما، لحادث سير مروع بسيارته الجمعة.

ونشر اللاعب صورة لسيارته المتضررة بشكل كبير على حسابه في "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق "قدر الله وما شاء فعل". وكتب أيضا: "بطمن كل الناس اللي اطمنت عليا أنا الحمد لله تمام بعتذر أني معرفتش أرد على حد". يذكر أن سليمان شارك بشكل أساسي في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل.

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