روميلو لوكاكاو ينتقل إلى تشيلسي قادماً من إنترميلان الإيطالي لمدة خمس سنوات

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أتم روميلو لوكاكاو اللاعب البليجيكي انتقاله إلى تشيلسي مقابل 97.5 مليون جنيه استرليني (115 مليون يورو)، وتم تصنيف اللاعب كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بمجموع قيمة انتقاله بين الأندية التي لعب لها في مسيرته حتى الآن، وانتقل لوكاكاو 6 مرات في مسيرته حتى الآن بتكلفة إجمالية بلغت 327.56 مليون يورو، ليصعد من المركزالثالث إلى الأول منفرداً بصدارة اللاعبين الأغلى في تاريخ كرة القدم حسب إجمالي رسوم انتقالهم بين الأندية، وخلال فترة لعبه مع إنترميلان لعب 95 مباراة بجميع المسابقات سجل فيها 64 هدفا وساهم في فوز إنترميلان بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عام.روميلو لوكاكاو اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم
- انضم اللاعب البلجيكي الكونغولي الأصل لنادي تشيلسي لمدة خمس سنوات حتى صيف 2026.
- صنف كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم حسب قيمة انتقاله بين الأندية التي لعب لها.
- تفوق على البرازيلي نيمار الذي أصبح في المركز الثاني حيث انتقل مرتين في مسيرته بتكلفة 310 مليون يورو.
- يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثالث بتكلفة إجمالية بلغت 230 مليون يورو من ثلاث انتقالات.
- يشغل المهاجم الإسباني ألفاروا موراتا المركز الرابع بتكلفة 189 مليون يورو من 6 انتقالات.
- بينما يحتل الأرجنتيني دي ماريا لاعب نادي باريس سان جيرمان المركز الخامس بتكلفة 179 مليون يورو من أربع انتقالات.
روميلو لوكاكاو هو لاعب بلجيكي بدأ مسيرته عام 2009 في نادي أندرلخت البلجيكي، ويبلغ من العمر 28 سنة ولد في أنتويرب ببلجيكا في 13 مايو 1993، شارك مع منتخب بلجيكا في 81 مباراة، وسجل 59 هدفا وهو الهداف الأول لمنتخب بلاده، شارك في أول مباراة له مع المنتخب البلجيكي في عام 2010 في سن 17 عاماً، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2014، وبطولة أوروبا 2016 وكأس العالم 2018 حيث أحرزت بلجيكا المركز الثالث،انتقل لوكاكاو من أندرلخت البلجيكي إلى تشيلسي في 2011 مقابل 13 مليون جنيه استرليني، ثم تم إعارته إلى إيفرتون مقابل 3 ملايين جنيه استرليني وبعدها انتقل بشكل نهائي إلى نفس النادي في 2014 مقابل 28 مليون جنيه استرليني، بعدها رحل إلى مانشستر يونايتد بتكلفة 75 مليون جنيه استرليني،ثم انتقل إلى إنتر ميلان مقابل 68.3 مليون جنيه استرليني.
الوسوم
أتم روميلو لوكاكاو اللاعب البليجيكي انتقاله إلى تشيلسي مقابل 97.5 مليون جنيه استرليني (115 مليون يورو)، وتم تصنيف اللاعب كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بمجموع قيمة انتقاله بين الأندية التي لعب لها في مسيرته حتى الآن، وانتقل لوكاكاو 6 مرات في مسيرته حتى الآن بتكلفة إجمالية بلغت 327.56 مليون يورو، ليصعد من المركزالثالث إلى الأول منفرداً بصدارة اللاعبين الأغلى في تاريخ كرة القدم حسب إجمالي رسوم انتقالهم بين الأندية، وخلال فترة لعبه مع إنترميلان لعب 95 مباراة بجميع المسابقات سجل فيها 64 هدفا وساهم في فوز إنترميلان بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عام.روميلو لوكاكاو اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم
- انضم اللاعب البلجيكي الكونغولي الأصل لنادي تشيلسي لمدة خمس سنوات حتى صيف 2026.
- صنف كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم حسب قيمة انتقاله بين الأندية التي لعب لها.
- تفوق على البرازيلي نيمار الذي أصبح في المركز الثاني حيث انتقل مرتين في مسيرته بتكلفة 310 مليون يورو.
- يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثالث بتكلفة إجمالية بلغت 230 مليون يورو من ثلاث انتقالات.
- يشغل المهاجم الإسباني ألفاروا موراتا المركز الرابع بتكلفة 189 مليون يورو من 6 انتقالات.
- بينما يحتل الأرجنتيني دي ماريا لاعب نادي باريس سان جيرمان المركز الخامس بتكلفة 179 مليون يورو من أربع انتقالات.
روميلو لوكاكاو هو لاعب بلجيكي بدأ مسيرته عام 2009 في نادي أندرلخت البلجيكي، ويبلغ من العمر 28 سنة ولد في أنتويرب ببلجيكا في 13 مايو 1993، شارك مع منتخب بلجيكا في 81 مباراة، وسجل 59 هدفا وهو الهداف الأول لمنتخب بلاده، شارك في أول مباراة له مع المنتخب البلجيكي في عام 2010 في سن 17 عاماً، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2014، وبطولة أوروبا 2016 وكأس العالم 2018 حيث أحرزت بلجيكا المركز الثالث،انتقل لوكاكاو من أندرلخت البلجيكي إلى تشيلسي في 2011 مقابل 13 مليون جنيه استرليني، ثم تم إعارته إلى إيفرتون مقابل 3 ملايين جنيه استرليني وبعدها انتقل بشكل نهائي إلى نفس النادي في 2014 مقابل 28 مليون جنيه استرليني، بعدها رحل إلى مانشستر يونايتد بتكلفة 75 مليون جنيه استرليني،ثم انتقل إلى إنتر ميلان مقابل 68.3 مليون جنيه استرليني.
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