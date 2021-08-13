شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 والفئات المستفيدة من معاش الضمان

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 كما حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خاصةً بعد التعديل الجديد في نظام الضمان الاجتماعي؛ بحيث تستطيع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي في سد الاحتياجات الأساسية؛ حيث أن معاش الضمان الاجتماعي عبارة مخصص مالي بمثابة راتب شهري يتم صرفه للفئات المستحقة من المواطنين السعوديين المقيمين بشكل دائم داخل الحدود السعودية، والذين تنطبق عليهم شروط معاش الضمان الاجتماعي.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

يعد نظام الضمان الاجتماعي أحد الأنظمة الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية بين المواطنين من خلال صرف معاش الضمان الاجتماعي كراتب شهري، وبالتالي تحقيق التنمية للمملكة العربية السعودية، وقد حددت وزارة التنمية شروط الضمان الاجتماعي الجديد؛ بهدف توصيل الدعم لمستحقيه، وهي كالتالي:

أن يكون المواطن المتقدم للتسجيل في معاش الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

أن يكون من ضمن الفئات المستهدفة من معاش الضمان الاجتماعي.

ألا يكون مقيم داخل دور الإيواء أو المراكز العلاجية؛ وذلك لأنه ليس لديه القدرة على إعالة الأسرة.

أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل السعودية.

ألا يزيد الدخل الشهري عن الحد الذي يمنع صرف معاش الضمان.

ولكن اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي استثنت من المتقدمين المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل سعودي الجنسية، وكذلك أرملة السعودي التي تعول الأيتام، وأبناء الأرملة السعودية المتزوجة من أب أجنبي، بالإضافة إلى الأيتام والأرامل الذين ليس لديهم ما يثبت الجنسية السعودية،ولكن لديهم بطاقات تنقل.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي

شملت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الجديدة الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، وكانت كالتالي:

المواطنين الذين بلغوا سن الشيخوخة ولديهم عجز كلي أو جزئي عن العمل.

المعاقين.

المرأة المطلقة وتعول أبنائها.

المرأة الأرملة ولديها أيتام.

الأسر المهجورة والمعلقة.

أسرة مدمن المخدرات.

أسرة الغائب أو المفقود.

الأبناء الأيتام إناث وذكور سواء كان الأب متوفي أو مجهول.

التقديم على معاش الضمَان الاجتماعي

عند التقديم على معاش الضمان الاجتماعي يجب أن يكون المواطن ممن تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي، كما يجب أن يكون من الفئات المستهدفة الضمان الاجتماعي، ويقوم بالتسجيل من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. النقر على تسجيل جديد. العمل على تعبئة البيانات الشخصية والحساب البنكي والعنوان الوطني. القيام بتقديم الطلب في حالة استحقاق معاش الضمان الاجتماعي. القيام بتسجيل بيانات العائل والأسرة والدخل. العمل على إرفاق المستندات المطلوبة. النقر على تقديم الطلب، ويتم متابعة الطلب من خلال “طلباتي”.

في النهاية نكون تعرفنا على شروط الضمان الاجتماعي الجديد كما وردت باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الفئات المستهدف من معاش الضمان الاجتماعي.