نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق الدور الاول موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق، يمكنكم الحصول علي نتائج جميع الممتحنين الذين انتهوا من أداء إمتحانات الدور الاول للعام الحالي، وذلك في غضون ساعات قليلة من الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وكذلك بعض المواقع الالكترونية المخصصة لعرض نتائج أبنائنا الطلاب في جميع المحافظات مثل موقع نتائجنا وموقع السومرية، ويعتبر تفعيل الدور الهام للتكنولوجيا في حياة الطلاب بتلك الصورة أبرز دليل علي مدي حرص الدولة، وكذلك وزارة التربية والتعليم علي تنمية الدور التكنولوجي وتطويعة في مجال التعليم، ويأتي ذلك بشكل أكثر وضوحا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن ثم أصبح الموقع الإلكتروني هو البديل الأكثر ثقة في الحصول علي نتائج الطلاب.

نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق

العد التنازلي لتفعيل رابط نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق الدور الاول، أصبح علي وشك إن يتم تفعيلة خلال ساعات قليلة، ونحن نترقب معكم لحظة إعلان النتائج خلال تلك الفترة، خاصة إن ظروف الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، لهم تأثير واضح وكبير علي موعد إعلان نتيجة الثالث المتوسط في العراق، حيث إن الارتفاع العالمي لدرجات الحرارة خلال الفترة الماضية أدي الي محاولات خفض الحرارة بقطع التيار، وهو الأمر الذي يؤثر علي كافة الخدمات الإلكترونية وغيرها المقدمة للمواطنين.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

سوف تتيح وزارة التربية والتعليم العراقية موقع إلكتروني للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول، وسوف يتم الإستعلام عنها بالأسم ورقم الجلوس، وإتاحة الوزارة اكثر من موقع بديل للحصول علي نتائج الطلاب بسهولة عبر الإنترنت، وهي موقع نتائجنا وموقع السومرية وموقع ناحج، وسوف نضع لكم رابط سريع للحصول علي النتيجة فور الإنتهاء التام من رفعها علي الانترنت، علاوة على ذلك نذف لكم خبر مفرح إن نسب نجاح الطلاب في اللغة العربية جأت مميزة ومطمئنة.

خطوات الحصول علي نتائج الثالث المتوسط 2021

بعد تخصيص موقع إلكتروني للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الفصل الأول 2021، أتبع الخطوات التي نعرضها بسهولة للحصول علي النتيجة

قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد فتح الموقع إختار نتيجة الثالث المتوسط 2021.

أدخل إسمك ورقم جلوسك فقط.

بدأت عمليات العد العكسي للحصول علي نتائج الممتحنين، حيث تظهر خلال يومين تحديدا يوم 15 اغسطس، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إعلان النتيجة يوم الإثنين القادم، ونسب نجاح الطلاب مطمئنة وتقاربة مع الأعوام السابقة، وتدرس الوزارة قرار إضافة عشر درجات إضافية لكل طالب، حيث ارتفعت المطالبة بذلك القرار من معظم الطلاب وأولياء الأمور.