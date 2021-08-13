رابط موقع نتائج توجيهي جو www.tawjihi.jo 2021 الثانوية العامة الأردن اقتراح تقديم موعد النتائج

رابط موقع نتائج توجيهي جو www.tawjihi.jo 2021 لنتائج طلاب الثانوية العامة الأردنية وكيفية استخراج نتائج ودرجات ومعدلات طلاب وطالبات التوجيهي على موقع وزارة التربية الأردنية moe.gov.jo، هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأردن عن موعد إعلان النتائج، وذلك صباح يوم الاثنين المُقبل الموافق 16 آب أغسطس 2021، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وهناك بعض المُطالبات بإعلان النتائج مساء يوم الأحد القادم الموافق 15 أغسطس 2021، بدلا من صباح الاثنين، وذلك كإجراء احترازي من انتشار جائحة كورونا، ويتم دراسة هذا المُقترح بعناية من قبل وزارة التربية والتعليم والحكومة الأردنية، ومع قرب موعد إعلان نتائج طلاب وطالبات التوجيهي الأردنية، بدأت موجة من الترقب المصحوبة بالقلق من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم انتظار لحصاد عام استثنائي في ظل جائحة فيروس كورونا.

رابط موقع نتائج توجيهي جو www.tawjihi.jo 2021 الثانوية العامة الأردن

وتجدر الإشارة إلى أن رابط موقع نتائج طلاب التوجيهي بالأردن يشهد عمليات بحث مُكثفة ومتعاظمة للتعرف على أي أخبار تتعلق بنسب نجاح لطلاب والطالبات، وكذلك الموعد النهائي لإعلان النتائج، خاصة بعد الاقتراحات التي تمت بهذا الشأن بضرورة الإعلان عن النتائج في المساء بدلا من الصباح، وذلك لتفادي العادات الاجتماعية التي تُصاحب إعلان نتيجة التوجيهي والخاصة بالاحتفالات والمواكب التي تُصاحب إعلان النتائج، هذا وقد وجد هذا الاقتراح قبول لدى الكثير من الطلاب وعوائلهم والقائمون على أمر العملية التعليمية بالمملكة الأردنية، ومع حالة الترقب السائدة حالياً لانتظار إعلان نتائج التوجيهي، فكان لِزاما علينا إعداد هذا التقرير، وذلك حتى نيسر ونُسهل على الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتائجهم ومعرفة الدرجات والمعدلات.

نتائج طلاب شهادة التوجيهي بالمملكة الأردنية واللمسات الأخيرة للمؤتمر الصحفي

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم الأردنية قد وضعت اللمسات الأخيرة للمؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج طلاب شهادة التوجيهي بالمملكة الأردنية، وكذلك خصصت رابط رسمي للاستعلام عن النتائج، هذا بجانب العديد من الخدمات الأخرى الهامة للطلاب والطالبات، ويتم الاستعلام على نتائج طلاب التوجيهي للدور الأول لامتحانات نهاية العام 2021، عن طريق رابط الموقع الرسمي بالوزارة وفق الخطوات التالية.

زيارة الرابط الرسمي لنتائج طلاب شهادة التوجيهي الأردنية tawjihi.jo

اختيار الاستعلام عن نتيجة التوجيهي التكميلي.

إدخال الرقم الامتحاني “رقم جلوس الطالب”.

الضغط على الاستعلام عن النتيجة.

ستظهر النتيجة على الفور.

الاستعلام عن نتيجة التوجيهي التكميلي بالأردن 2021موعد إعلان نتيجة التوجيهي بالأردن 2021

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم الأردنية ستعقد مؤتمر صحفي صباح يوم الاثنين الموافق 16 أغسطس، حيث يترأس وزير التربية والتعليم “معالي الدكتور محمد خير أحمد أبو قديس” مؤتمر إعلان نتائج طلاب وطالبات شهادة التوجيهي الأردنية، ويواكب المؤتمر تحميل النتائج والدرجات والمُعدلات على الرابط الرسمي لنتائج التوجيهي، على موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.jo، أما عن طريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالأردن 2021، فسنستعرضها تفصيلا من خلال هذا التقرير.

موقع نتائج التوجيهي 2021

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذي أدوا امتحانات التوجيهي الأردنية بلغ عددهم أكثر من 207 ألف طالب وطالبة بجميع الأقسام والشعب، حيث تم الامتحانات في ظروف استثنائية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

خطوات ومسيرة الأوراق الامتحانية لطلاب التوجيهي بعد الانتهاء من الامتحانات

قامت الحكومة الأردنية من خلال الوزارات المعنية بالامتحانات وتأمينها باتخاذ إجراءات احترازية مشددة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أبناؤنا وبناتنا طلاب وطالبات شهادة التوجيهي، وقد مرت الاختبارات بنجاح رغم شكاوى طلاب القسم العلمي من صعوبة اختبارات بعض المواد.