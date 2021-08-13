إعانة البحث عن عمل 1443 التسجيل وشروط الحصول على دعم مالي 2000 ريال شهرياً

التسجيل فى إعانة البحث عن عمل 1443 وشروط الحصول على دعم مالي 2000 ريال شهرياً من صندوق هدف وذلك لدعم الباحثين عن العمل وصرف إعانة مالية شهرية للعاطلين عن العمل لظروف خارجة عن إرادتهم وذلك بالإضافة لبرامج تدريب متميزة لتأهيل الباحثين عن العمل فى الحصول على فرصة عمل ملائمة تتناسب مع إمكانيتهم العلمية وفق التدريب الذي حصلوا علية من صندوق هدف والذي اطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية واعلن صندوق هدف عن شروط الحصول على الدعم المالي لإعانة البحث عن العمل والذين اصبحوا 12 شرط للقبول والتسجيل فى إعانة البحث عن عمل.

شروط إعانة البحث عن عمل للحصول على دعم مالي للعاطلين

أعلن صندوق هدف عن 12 شرط أساسي للموافقة على طلب الحصول على إعانة البحث عن عمل وكانت الشروط لإعانة العاطلين هي:

التقديم فى إعانة البحث عن عمل للمواطنين حاملي الجنسية السعودية فقط.

كذلك يتم قبول طلبات المواطن المقيم إقامة دائمة فى المملكة لمدة لا تقل عن 10 اشهر من وقت التقديم أو خلال صرف إعانة البحث عن عمل.

وأيضاً أن يكون المتقدم قادر على العمل.

يتم قبول التسجيل فى إعانة العاطلين للفئات العمرية من 20 عاماً إلى 40 عاماً.

كذلك لا يجب أن يكون المتقدم موظف فى احد القطاعات الخاصة أو الحكومية.

وأيضاً لا يتم قبول الأشخاص الذين يحصلون على معاش تقاعدي أو سبق له صرف تعويض ضد التعطل عن العمل.

ثم لا يقبل الأشخاص مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.

وكذلك لا يتم قبول الطلاب أو المتدربين فى الراحل التعليمية.

يجب أن لا يكون للشخص أي نشاط تجارى.

لا يجب أن يتجاوز دخل الفرد الشهرى أو الثروة المملوكة له عن الحد الأقصى لصرف الإعانة حسب متطلبات صندوق هدف.

كذلك لا يقبل الأشخاص مستفيدي برنامج إعانة البحث عن العمل سابقاً.

ويتم صرف إعانة البحث عن العمل مرة آخري فى حالة عدم تجاوز مدة صرف الإعانة السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة والتي تم تحديدها 15 شهرا.

كم يبلغ الدعم المالي فى إعانة البحث عن عمل

قيمة دعم إعانة البحث عن العمل المالية والتي يتم صرفها شهرياً للأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط صرف إعانة العاطلين عن العمل من صندوق هدف وهى: