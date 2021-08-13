جونسون يستبعد الحل العسكرى لوقف سيطرة طالبان على أفغانستان

وأعلن جونسون، متحدثاً عبر قنوات التليفزيون البريطانية إثر اجتماع أزمة حكومى، أن بلاده تعتزم "ممارسة الضغط" عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية، مستبعداً حتى الآن فرضية "حل عسكرى" لوقف سيطرة طالبان على البلاد.
وقال: "ما علينا القيام به الآن هو عدم إدارة الظهر لأفغانستان بل مواصلة العمل بوصفنا عضواً فى مجلس الأمن الدولى مع شركائنا، لنتأكد من أن حكومة كابل لن تدع البلاد تصبح مجدداً تربة للإرهاب"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".
وأضاف: "سنستخدم وسائلنا للضغط الدبلوماسى والسياسى، وموازنة المساعدة الدولية لممارسة مزيد من الضغط. إن فكرة حل عسكرى أو معارك ليست ما علينا تبنيه حالياً".
ومع تقدم طالبان المستمر فى أفغانستان، أعلنت لندن أمس الخميس، أنها سترسل فى الأيام المقبلة نحو 600 جندى لإجلاء مواطنيها من البلاد. وبات مقاتلو طالبان يسيطرون على نصف العواصم الإقليمية الأفغانية التى سقطت فى ثمانية أيام.
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