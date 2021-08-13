إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات فى جنوب وشرق نابلس

جدة - نرمين السيد - قال أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الفلسطينى فى نابلس، اليوم الجمعة إن عشرات المواطنين الفلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات فى بلدة بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقها.





وأضاف جبريل -فى تصريح صحفى- أن خمسة مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطى، فيما أصيب 24 بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وتسعة آخرين جراء السقوط، وآخر بقنبلة غاز بالرأس، خلال المواجهات التى شهدتها بلدة (بيتا). وأوضح أن طواقم الهلال عالجت ميدانيا خمس إصابات بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى قرية بيت دجن.

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