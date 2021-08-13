طالبان تحظر التطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "شمشاد" التلفزيونية الأفغانية عن ولايات خان أحمدزاى رئيس دائرة صحة بكتيا قوله، إن "طالبان التى احتلت المنطقة الأسبوع الماضى حظرت التطعيم فى مستشفى المقاطعة الإقليمى".
وأضاف: "وحدة التطعيم أغلقت لمدة ثلاثة أيام على الأقل وتم إخبار المراجعين بأن اللقاح محظور، كما أن طالبان ألزمت مجموعة التطعيم بوقف المسعفين عن تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا".
وسيطرت طالبان على الحدود مع إيران وطاجيكستان وتركمانستان والصين وباكستان، كما بدأت الحركة مؤخرا توجيه هجماتها على المدن الكبرى، وحاصرت العديد من عواصم الولايات بما فيها قندهار وهرات، ثانى وثالث أكبر مدن البلاد.
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