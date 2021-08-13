أحضرنا لكم وصفة كنتاكي السرية والأصلية كما لم تنشر من قبل

في شهر أغسطس من العام 2016، كشف صحفي في صحيفة تسمى “شيكاغو تريبيون” وهي صحيفة أمريكية أنه التقى بأحد أقارب الكولونيل ساندرز وحصل على وثائق مكتوبة بخط اليد عن عائلة ساندرز حول مكونات الخليط.
حيث ترك هذه الوصفة لزوجته الثانية كلوديا ادينجتون لكنها لم تكن بخط يده. وفي الوصية تم ذكر هذه المكونات وهي إحدى عشر نوعًا من التوابل تمامًا مثلما جاء بالإعلان.المكونات:
- عدد 2 كوب من الدقيق.
- ⅔ ملعقة ملح كبيرة.
- ½ ملعقة زعتر مجفف كبيرة.
- ½ ملعقة حبق مجفف كبيرة.
- ⅓ ملعقة اوريجانو كبيرة.
- 1 ملعقة ملح الكرفس كبيرة.
- 1 ملعقة فلفل أسود كبيرة.
- 1 ملعقة خردل مجفف كبيرة.
- 4 ملاعق من البابريكا كبيرة.
- 2 ملعقة ثوم بودرة بالملح كبيرة.
- 1 ملعقة زنجبيل بودرة كبيرة.
- 3 ملاعق فلفل أبيض كبيرة.
- أولاً عليكي بتقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة
- وبعدها اخلطي كوباً من الحليب مع بيضة خلطاً جيداً.
- ثم عليكي بنقع قطع الدجاج داخل الحليب الممزوج بالبيض لمدة نصف ساعة.
- وبعدها عليكي بخلط جميع المكونات السابق ذكرها مع الدقيق واغمسي بها قطع الدجاج ثم اقليها في زيت سبق غليه حتى تصبح ذات اللون الذهبى اللذيذ .
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في شهر أغسطس من العام 2016، كشف صحفي في صحيفة تسمى “شيكاغو تريبيون” وهي صحيفة أمريكية أنه التقى بأحد أقارب الكولونيل ساندرز وحصل على وثائق مكتوبة بخط اليد عن عائلة ساندرز حول مكونات الخليط.
حيث ترك هذه الوصفة لزوجته الثانية كلوديا ادينجتون لكنها لم تكن بخط يده. وفي الوصية تم ذكر هذه المكونات وهي إحدى عشر نوعًا من التوابل تمامًا مثلما جاء بالإعلان.المكونات:
- عدد 2 كوب من الدقيق.
- ⅔ ملعقة ملح كبيرة.
- ½ ملعقة زعتر مجفف كبيرة.
- ½ ملعقة حبق مجفف كبيرة.
- ⅓ ملعقة اوريجانو كبيرة.
- 1 ملعقة ملح الكرفس كبيرة.
- 1 ملعقة فلفل أسود كبيرة.
- 1 ملعقة خردل مجفف كبيرة.
- 4 ملاعق من البابريكا كبيرة.
- 2 ملعقة ثوم بودرة بالملح كبيرة.
- 1 ملعقة زنجبيل بودرة كبيرة.
- 3 ملاعق فلفل أبيض كبيرة.
- أولاً عليكي بتقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة
- وبعدها اخلطي كوباً من الحليب مع بيضة خلطاً جيداً.
- ثم عليكي بنقع قطع الدجاج داخل الحليب الممزوج بالبيض لمدة نصف ساعة.
- وبعدها عليكي بخلط جميع المكونات السابق ذكرها مع الدقيق واغمسي بها قطع الدجاج ثم اقليها في زيت سبق غليه حتى تصبح ذات اللون الذهبى اللذيذ .
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