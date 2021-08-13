أسرع وصفة تخسيس البطن والجناب في خطوات بسيطة وسهلة

تعتبر دهون البطن والجناب من أكثر المشاكل شيوعًا التي يواجهها أخصائيو الحميات الذين يرغبون في إنقاص الوزن، مما يدفعهم للبحث عن وصفة لفقدان دهون البطن والجناب، بما أن دهون البطن من علامات الخطر فهي أيضًا بداية للعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وأمراض السكري، وفيما يلي نذكر أكثر من وصفة لفقدان البطن والجناب.

وصفة تخسيس البطن والأرداف

هناك وصفات كثيرة مجربة ومثبتة لتنحيف البطن والجناب، ومن أهمها هو تقليل الكربوهيدرات وزيادة تناول البروتين قليل الدسم، حيث يمكن أن يكون البروتين أهم مكون غذائي وهو أكثر أهمية لفقدان الوزن والأبحاث توضح أنه يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام بنسبة 60٪ ويزيد التمثيل الغذائي بنسبة 80-100 سعرة حرارية في اليوم، ويساعدك على تناول سعرات تقل بنسبة 441 سعرًا حراريًا كل يوم.

وصفة ماء الشمر لتخسيس البطن والأرداف

بذور الشمر هي علاج تقليدي لعسر الهضم والانتفاخ، للشمر خصائص مدرة للبول تساعد على طرد السموم من الجسم، حيث ترتبط إزالة السموم ارتباطًا وثيقًا بفقدان الوزن.

حيث أن بذور الشمر بها فوائد لزيادة تمثيلك الغذائي، عليكي فقط بخلط ملعقة من بذور الشمر صغيرة في الماء واتركيها ليلاً حتى الصباح، وبعدها قم بتصفية الماء وشربه في اليوم التالي.

وصفة الكاروم لتخسيس البطن والجناب

من المتعارف عليه أن بذور أجوين أو حتى بذور الكاروم تزيد بشكل طبيعي من معدل الأيض وفقًا لما ذكره الدكتور Nidhi Sawhney الباحث في Nutri Advic، فإن Ajwain مفيد في تعزيز هضم وامتصاص الطعام.

بسبب عدم وجود مساحة لتخزين الدهون، فإنه بالنهاية قد يؤدي إلى فقدان الوزن، نقع 2 ملعقة صغيرة من بذور الأجوين وتكون جافة و محمصة في كوب ماء ليلاً حتى الصباح، اخلطي الماء جيدًا وخذيه في الصباح في اليوم التالي.تخسيس الاجناب والكرش