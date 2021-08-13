استعلام عن القرض العقاري برقم الهوية وطرق التواصل مع صندوق التنمية العقاري 2021

استعلام عن القرض العقاري برقم الهوية وطريقة الحصول على التمويل العقاري وكيفية إصدار إخلاء طرف من الصندوق العقاري، من الأمور التي يحتاج معرفتها الكثير من المتقدمين على القروض العقارية التي يقدمها صندوق التنمية العقاري السعودي، وهذا من أجل توفير ما سيبذلونه من جهد في حالة انتقالهم إلى أحد فروع صندوق التنمية، وحرصاً من مؤسسة صندوق التنمية العقارية على وقت المواطنين أتاحت الكثير من الطرق الإلكترونية التي يمكن من خلالها أن يتم الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية، وهو ما سنوضحه بكافة تفاصيلها خلال هذا المقال اليوم فتابعونا.

صندوق التنمية العقاري السعودي

قبل التطرق إلى طرق الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية سنتعرف على ماهية الصندوق العقاري، يعتبر صندوق التنمية هو مؤسسة تابعة بشكل كامل لوزارة الإسكان، حيث أنه يعتبر الجهة المسؤولة عن الإعلان عن جميع أنواع القروض السكنية، فضلاً عن أنه هو الجهة المسؤولة بشكل كامل عن إعلان أسماء المستفيدين من البرامج الخاصة بالدعم السكاني.

يوفر صندوق التنمية العقارية الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين والتي تتمثل في الاستعلام من خلال الإنترنت على الكثير من القروض وبالتالي تقليل نسبة الازدحام داخل المؤسسة وتوفير وقت كبير جهد للمواطنين.

يقدم صندوق التنمية المباني التي تتميز بتصميمات عالية الجودة، كما أن الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق متوفرة في جميع أنحاء المملكة، كما أن هذا الصندوق يتيح الكثير من القروض الخاصة بعمليات بناء المنازل، ولكن جميع الخدمات التي يقدمها الصندوق تكون وفقاً لخطة اقتصادية تم دعمها من قبل الحكومة.

يتيح الصندوق كذلك للمواطنين مختلف الخدمات من خلال الموقع الخاص به وكذلك خدمات لمختلف مؤسسات التمويل، فضلاً عن خدمات الموظفين وكذلك خدمات الموردين.

استعلام عن القرض العقاري برقم الهوية

يتيح صندوق التنمية العقاري إمكانية الاستعلام عن الطلب الخاص بالمواطن من خلال شبكة الإنترنت، حيث أنه خلال عام ١٩٧٤ قامت السعودية بإصدار مرسوم ملكي يضم جميع أنواع التوصيات التي لها علاقة بعمليات الإسكان.

حيث تم إنشاء ما يزيد عن أربعون فرع تابع لهذا الصندوق والمنتشرين في مختلف الأماكن بالمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى التأكد من وصول الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية إلى جميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة.

وحتى يتم استعلام عن القرض العقاري برقم الهوية يمكن اتباع الآتي:

أولاً يقوم المستفيد بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بصندوق التنمية العقارية.

بعد ذلك يقوم بالنقر على زر “ الاستعلام “.

“. سيتم الانتقال تلقائيًا إلى تبويب إدخال البيانات يقوم المستفيد بإدخال رقم الهوية ومن ثم إكمال باقي البيانات المطلوبة.

ومن ثم إكمال باقي البيانات المطلوبة. وأخيراً يقوم بالنقر على زر “استعلام“.

شروط الحصول على القرض العقاري

هناك عدد من الشروط التي يحب أن تتوافر حتى يتم تقديم طلب للقرض العقاري حتى يتمكن من الحصول عليه بصورة ناجحة، حيث ينبغي أن يقوم الشخص الذي يرغب في تقديم طلب للقرض إلى ملئ الاستمارة الخاصة بطلب القرض وتقديم جميع البيانات التي يحتاج إليها الصندوق وهذا من أجل النجاح في الحصول على القرض المطلوب والتي تتمثل في الاسم ورقم الهوية، والعنوان، والعمل، وجميع البيانات التي تخص الدخل.

بالإضافة إلى العديد من الشروط الهامة الأخرى والتي تتمثل في الآتي:

ينبغي أن يتم توافر صورة ضوئية وهذا لبطاقة رقم الهوية وينبغي أن تكون البطاقة سارية.

يجب أن يقوم المتقدم بتسليم الأوراق الخاصة بالقرض إلى واحد من الفروع التابعة لصندوق التنمية العقارية. يجب وضع صورة ضوئية تضم جميع صكوك الممتلكات التي يمتلكها المتقدم.

ينبغي تقديم مختلف الأوراق التي تثبت أنه شخص يملك الأموال والإمكانيات التي تتيح له تجهيز المشروع بشكل كامل.

ينبغي أن يتم تواجد الصورة الضوئية التي تخص ورقة موافقة من قبل البلدية المشروع الذي سيتم تنفيذه.

يجب أن يكون المتقدم لطلب القرض مواطن سعودي.

من الضروري أن لا يقل عمر الشخص المتقدم لطلب القرض عن عشرون عاماً ولا يزيد عن سبعون عاماً.

يجب أن يكون المتقدم من قبل الأشخاص الذين يعملون في مجال الحكومة أو في المجال العسكري.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض العقاري

لكي يحصل المتقدم على التمويل العقاري الذي يرغب به من قبل صندوق التنمية العقارية ينبغي أن يقوم بتوفير ما يلي:

إتاحة صورة من بطاقة المتقدم وينبغي أن تكون تلك البطاقة سارية.

تقديم استمارة تضم جميع بيانات المتقدم.

تقديم جميع صكوك الملكية لجميع الممتلكات التي تخص الشخص المتقدم.

تقدم مستندات تخص الأرض الذي سيتم عليها تنفيذ المشروع العقاري والإحداثيات الخاصة بها فضلاً عن موافقة البلدية.

طرق التواصل مع صندوق التنمية للاستعلام عن القرض العقاري

من الممكن أن يتم التواصل مع صندوق التنمية العقارية من خلال طرق عديدة ومن أهمهم هو الاتصال على الرقم الموحد لصندوق التنمية العقارية داخل المملكة وهو 199088، ويتم الرد على جميع الاستفسارات من قبل واحد من مسؤولين خدمة العملاء التابعين لصندوق التنمية العقارية.

بذلك نكون وضحنا لكم أسهل الطرق التي يمكن خلالها الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية بكل سهولة، فضلاً عن الشروط الواجب توافرها من أجل التقديم على طلب القرض العقاري، والأوراق المطلوب تحضيرها.