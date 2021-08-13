رابط نتائج طلاب الثالث المتوسط الخارجي والتمهيدي العراقية 2021 pdf على موقع وزارة التربية

رابط نتائج طلاب الثالث المتوسط الخارجي والتمهيدي العراقية 2021 pdf والذي سيتم تفعيله وإتاحته خلال الساعات القليلة القادمة على موقع وزارة التربية العراقية، وذلك لاستعلام والتعرف على نتائج الصف الثالث متوسط للدور الأول 2021 وذلك حسب ما صرح به مصدر مسئول بوزارة التربية العراقية، هذا وقد صرح من قبل وزير التربية العراقي “الدكتور علي حميد مخلف الدليمي” أن موعد إعلان نتائج الصف الثالث بالعراق سيكون في منتصف شهر آب أغسطس الحالي،هذا وقد انتهت جميع أعمال التصحيح والمراجعة للأوراق الامتحانية لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط الذين قاموا بتأدية الامتحانات التي شهدت بعض التأجيلات لظروف انتشار وباء جائحة كورونا، وسيتم اعتماد النتائج وتحميلها على مواقع استخراج والاستعلام عن نتائج الطلاب خلال ساعات،

رابط نتائج طلاب الثالث المتوسط الخارجي والتمهيدي العراقية 2021 pdf

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد بعض المواقع التي تحرص على تيسير عملية استخراج نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط خارجي وداخلي وتمهيدي ومنها موقع ناجع العراقي، وكذلك رابط موقع نتائجنا لطلاب الصف الثالث المتوسط، ومع حالة الترقب التي تسود عوائل وأسر طلاب الصف الثالث المتوسط انتظارا لموعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط، فكان لِزاما علينا إعداد هذا التقرير عن موعد إعلان النتيجة وطريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال موقع وزارة التربية العراقية، وكذلك أخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالنتائج.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط على رابط موقع وزارة التربية 2021 iq results

وهو الموقع الرسمي للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2021 العراق، حيث سيتم تحميل النتائج فور اعتمادها رسميا، وسيتم إتاحة رابط مُخصص على موقع الوزارة يمكن من خلالة التعرف على نتائج الطلاب والطالبات بجميع المحافظات العراقية، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة رابط وزارة التربية العراقية.

اختيار رابط نتائج للثالث المتوسط الدور الأول.

إدخال بيانات الطالب الراغب في استخراج نتائجه والرقم الامتحاني.

الضغط علي أيقونة استعلام.

وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الصف الثالث متوسط ٢٠٢١ الدور الأول خارجي وداخلي قد تمت بسلام خلال الفترة القريبة الماضية، وتبع ذلك ترقب موعد إعلان النتائج على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، واستخراج الدرجات الامتحانات، وقد صرح الدكتور الوزير أن جميع القائمون على العملية الامتحانية قد عملوا جاهدين وأدوا ما عليهم لإنجاح العملية الامتحانية في ظروف اتسمت بالصعوبة.

نتائج طلاب وطالبات الثالث متوسط ٢٠٢١ الدور الأول بجميع المحافظات

ومن الجدير بالذكر أن يتم إعلان نتاج طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بجميع المحافظات العراقية بالتزامن والتتابع، ويمكن استخراج النتائج ومعرفة درجات الطلاب بالرقم الامتحاني بالمحافظات والمدن والمناطق التالية:

الرصافة الأولي.

الرصافة الثانية.

الرصافة الثالثة.

الكرخ الأولي.

الكرخ الثانية.

الكرخ الثالثة.

محافظة البصرة.

نينوى.

الأنبار.

المثنى.

النجف.

كربلاء.

واسط.

بابل.

ديالى.

القادسية.

ذي قار.

صلاح الدين.

كركوك.

ميسان.

السليمانية.

محافظة اربيل.

رابط موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الصف الثالث المتوسط 2021 الدور الأول

ومن الجدير بالذكر أن موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني الرسمي لنتائج الطلاب هو الموقع الرسمي المنوط به إعلان نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط في كافة المحافظات العراقية، ولا يقتصر أمر موقع وزارة التربية العراقي على إعلان نتائج الطلاب فقط، بل يمكن من خلال زيارة الموقع الإطلاع والتعرف على كل ما يخص العملية التعليمية بالجمهورية العراقية، وذلك بجميع المراحل والصفوف الدراسية، هذا وتحرص وزارة التربية العراقية على سرعة الإنجاز فيما يخص موعد إعلان نتائج الطلاب، والالتزام بالمواعيد التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، وذلك تفاديا لحالة الترقب المصحوبة بالقلق.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم رابط موقع وزارة وزارة التربية العراقي الرسمي لللاستعلام واستخراج نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط للدور الأول 2021، سواء خارجي أو داخلي أو تمهيدي، وكذلك تعرفنا على موقع ناج ونتائجنا لنتائج طلاب الثالث المتوسط، وفي حال كان لديكم أي استفسارات يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.