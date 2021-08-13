أصبح الدوري المصري هذا الموسم على صفيح ساخن بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وقبل انتهاء نسخة البطولة الحالية حيث يعتلي الفارس الأبيض جدول ترتيب البطولة وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المارد الأحمر ويسعى النادي الأهلي إلى اعتلاء جدول المسابقة بالفوز في جميع مبارياته المتبقية مع تعثر نادي الزمالك في أحد المباريات حيث يقف كل فريق للآخر بالمرصاد لأن تعثر أحدهم وفوز الآخر يعني اللقب للفريق الفائز وتنطلق مباريات الجولة الثلاثين والتي من ضمن مبارياتها مباراة الزمالك والإسماعيلي ويلعب أيضاً في نفس الجولة المارد الأحمر مع فريق انبي ويريد النادي الأهلي اقتناص الثلاث نقاط لتعديل المسار وذلك بعد السقوط في فخ التعادل في مباراته السابقة أمام الإسماعيلي عندما تعادل الفريقين بهدف لكل منهم ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على موعد مباراة الأهلي وانبي والقناة الناقلة وترتيب أول خمس فرق في بطولة الدوري حتي الآن.

موعد مباراة الأهلي وانبي في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري

يلتقي النادي الأهلي مع فريق انبي يوم غداً السبت الموافق الرابع عشر من أغسطس الجاري على ملعب الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وسوف يتم إذاعة المباراة عبر شاشة أون تايم سبورت1 ويكون محمود عاشور حكماً للمباراة ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 65 نقطة بينما يأتي انبي في المركز السابع برصيد 39 نقطة.

في المركز الأول نادي الزمالك.

في المركز الثاني النادي الأهلي.

في المركز الثالث المصري البورسعيدي.

في المركز الرابع سموحة.

في المركز الخامس بيراميدز.

في حراسة المرمي: محمد الشناوي، على لطفي، مصطفي شوبير. في خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، محمد هاني، محمود وحيد، رامي ربيعة، سعد سمير. في منتصف الملعب:عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، آليو ديانج، أكرم توفيق، محمود كهربا، جونيور أجاي، طاهر محمد. في خط الهجوم: والترا بواليا، صلاح محسن.

ترتيب جدول الدوري المصري لأول خمس فرققائمة النادي الأهلي لمباراة انبي

حيث يغيب عن القائمة هداف الفريق والدوري محمد شريف بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة.