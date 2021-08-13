تعلم كيفية اعداد وصفة ماء الأرز للشعر

وصفة ماء الأرز للشعر، ماء الأرز هو الماء الناتج عن نقع حبات الأرز لفترة من الوقت، لهذه المياه العديد من الاستخدامات التجميلية خاصة للبشرة والشعر، اشتهر استخدام الماء الناتج من الأرز في كثير من الدول مثل دولة الصين ودولة اليابان وذلك لما له من فوائده جمالية، وهذه المياه تكون شبيهة للسائل الحليبي الغني بكثير من المعادن والفيتامينات التي تعمل على تجديد الخلايا وتغذيتها، كما أنها تعمل على تحسين الدورة الدموية.

طريقة وصفة ماء الأرز للشعر

ماء الأرز يعمل على تنعيم وتقوية صحة الشعر، حيث أنه يحتوي على بروتينات مفيدة للشعر، والتي تقوي جذع الشعرة وتملأ التشققات، مما يجعل الشعر لامع وناعم، وتحتوي على مادة الإينوزيتول وهي نوع من أنواع الكربوهيدرات التي تمنع تلف الشعر، ويحافظ على صحة الشعر، ويمكنه العلاج من تساقط الشعر من خلال زيادة معدل نمو الشعر الجديد وتقوية خصلات الشعر، والطريقة هي

المكوّنات:

ماء أرز ويكون مخفف بالماء العادي.

يمكنك إضافة بعض القطرات من الزيوت العطرية الأساسية ، مثل: إكليل الجبل أو إبرة الراعي .

يمكنك بعدها إضافة شاي أخضر إذا تم استخدام ماء الأرز ويكون مخفف.

طريقة الاستخدام

بعد أن تغسلي شعرك بالشامبو ، اسكبي ماء الأرز الذي سبق تخفيفه على الشعر.

و بأطراف الأصابع عليك بتدليك فروة رأسك بهدوء لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

اشطفي شعرك بالماء النظيف جيداً.

يمكنك القيام بهذه الوصفة من مرتين الى ثلاث مرات بالأسبوع.

فوائد ماء الأرز للشعر

لماء الأرز فوائد عديدة خاصة للشعر، وهناك بعض الإرشادات التي يجب مراعاتها عند استخدام ماء الأرز في غسيل الشعر، حيث يمكن تراكمه على الشعر بمرور الوقت، لذلك يمكنك أن تضيفي ملعقة صغيرة من الليمون، أو أن تضيفي الشاي الأخضر؛ لأنه يعطي لمعاناً وقوة للشعر، وكذلك يحد من تساقط الشعر.