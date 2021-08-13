البيت الأبيض: الإدارة تخطط لجميع الحالات الطارئة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول فى البيت الأبيض إنه برغم سرعة تقدم حركة "طالبان" فى أفغانستان، إلا أن الحضور الكافى للجنود الأمريكيين فى القواعد القريبة والمقرر إرسالهم إلى أفغانستان هذا الأسبوع يُظهر أن الإدارة الأمريكية خططت لجميع الحالات الطارئة، بما فى ذلك تقدم سريع لطالبان.





وأضاف المسؤول، حسبما نقلت قناة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن فريق الأمن القومى الأمريكى سوف يُطلع الرئيس جو بايدن بشكل منتظم، نهاية هذا الأسبوع، على آخر التطورات فى أفغانستان أثناء وجوده فى منتجع كامب ديفيد لقضاء العطلة.

وأكدت القناة الإخبارية الأمريكية أن الرئيس بايدن لن يعدل عن قرار الانسحاب من أفغانستان حتى مع تقدم حركة (طالبان) بشكل سريع أكبر مما توقعته الولايات المتحدة.

وأيد المسؤول الأمريكى، الذى رفض الكشف عن هويته، سحب الإدارة السريع للقوات العسكرية من أفغانستان هذا الصيف، مشيرا إلى أن "المخططين العسكريين أبلغونا أن السرعة تعنى السلامة".

وشدد على أن الإدارة الأمريكية تتمسك برأيها بأنه "إذا كان لدينا قوات قتالية فى أفغانستان بعد الأول من مايو من دون وجود خطة للمغادرة، فسنعود لحرب إطلاق نار مع (طالبان)".