بمناسبة عيد المرأة.. الرئيس التونسى يزور حرفيات فى صناعة الطين

جدة - نرمين السيد - تجول الرئيس التونسى، قيس سعيد، بعد ظهر يوم الجمعة فى منطقة حى هلال بتونس العاصمة، حيث زار مجموعة من النساء الحرفيات فى مجال صناعة الطين، واطلع على الظروف المهنية الصعبة لهن.





وأكد سعيد حسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، مواصلة تحمل الأمانة والمسؤولية والوقوف إلى جانبهن والدفاع عن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف العمل. وتحتفل تونس بعيد المرأة فى الـ13 من أغسطس من كل عام، وهو التاريخ الذى يوافق ذكرى تبنى مجلة الأحوال الشخصية قوانين جوهرية تصب فى صالح المرأة.

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