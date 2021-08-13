طريقة التقديم في سكني الضمان الاجتماعي 1443 موقع sakani.housing وشروط التقديم 

طريقة التقديم في سكني الضمان الاجتماعي 1443 حيث يعتبر برنامج سكني الضمان الاجتماعي هو أحد أهم البرامج الذي تقوم بتقديمها المملكة العربية السعودية للأشخاص المستحقين في السعودية، والذي يهتم بالتقديم اليه الكثير من الأشخاص تعبا للضوابط والشروط التي يتم تحديدها للالتحاق بها البرنامج والتقديم به والذي تم تحديدها من قبل الحكومة السعودية، وتزداد عمليات البحث بشكل كبير للتعرف على طريقة التقديم في برنامج سكني الضمان الاجتماعي وكذلك التعرف على الشروط اللازمة، حيث يتيح البرنامج الكثير من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للفئات المستفيدة منه، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال طريقة التقديم في سكني الضمان الاجتماعي وكذلك التعرف على شروط اللازمة لكي يتم التقديم على البرنامج.

طريقة التقديم في سكني الضمان الاجتماعي 1443

اعلن برنامج سكني بشكل رسمي عن امكانية التقديم الكترونيا لمستفيدي الضمان الاجتماعي في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، على ان يتم التقديم من خلال المنصة عن طريق اتباع الخطوات التالية.

اولا يتم الدخول مباشرة الى من خلال الموقع الالكتروني الخاص به منصة سكني.

يتم الضغط على أيقونة التسجيل في سكني من خلال الخدمات الموجودة عبر الموقع.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها.

اختيار الموافقة على الشروط والأحكام الموجودة عبر الموقع.

يتم الضغط على ايقونة استلام كلمة السر المؤقتة، وذلك من خلال رسالة نصية تصل الى رقم الهاتف المسجل في منصة السر الالكترونية.

يتم التحقق من صحة البيانات المدخلة بشكل صحيح.

يتم استكمال عملية التسجيل عبر الموقع من خلال ادخال البيانات المطلوبة وهي البريد الالكتروني ورقم الجوال وكذلك كلمة المرور ومن ثم ادخال رمز التفعيل.

عقب ادخال كافة البيانات يتم الضغط على ايقونة التسجيل.

الضغط على ايقونة التقديم عقب الانتهاء من كافة البيانات.

في حالة تم رفض الطلب سوف يتم اظهار رسالة اعتذار تتضمن الاسباب.

شروط التقديم في سكني 1443

وتتمثل شروط التقديم في سكني والذي تم تحديدها من قبل البرنامج على النحو التالي.