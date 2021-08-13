مع الإعلان عن النجاح في تصنيع لقاح لفيروس كورونا المستجد، كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي سعت الى توفير اللقاح لكلا من المواطنين و المقيمين على حد سواء، حتى يحصل الجميع على التطعيم من أجل سلامة و أمن جميع المقيمين على أراضي المملكة، و مؤخرا طالبت كلا من وزارة الصحة و وزارة التعليم كلا من الطلاب و جميع العاملين في مجال التعليم و المنتسبين الى التعليم بسرعة الحصول على التطعيم حتى يمكن للعام الدراسي الجديد و الذي سيكون حضوريا هذا العام هو عام دراسي آمن للجميع و خال من أي عقبات قد تعطل مسار العملية التعليمية خلال العام الدراسي، و لكن خرج المتحدث الرسمي لوزارة الصحة و أكد على أن هناك بعض الفئات التي لا يسمح لها بالحصول على اللقاح و لن يكون متاحا لهم التطعيم و أنه يجب عليهم اثبات ذلك قبل أن يتم رسميا منع الدخول الى الهيئات و الوزارات بدون التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد و الذي نناقشه معا من خلال المقال التالي .

هذه الفئات مستثناة من التطعيم وهذه طريقة اثبات الاستثناء

وكانت وزارة الصحة قد كشفت من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التغريدات ” تويتر”، عن أن الفئات التي تم اعتبارها مستثناة من تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد ، هي أعداد ليس كثيرة بل بتعبير أدق هي أعداد محدودة جدا، مع العلم بأن اللقاحات التي تم استخدامها للتلقيح في المملكة هي آمنة تماما لجميع الأشخاص المستهدفين للتطعيم من الأفراد.

كما أشارت الوزارة إلى أن هناك بعض الفئات التي تم اعتبارها مستثناة طبيًا من التلقيح بلقاحات فيروس كورونا والتي كما أشرنا من قبل إلى أنها معتمدة رسميا في المملكة، وهذه الفئات هي:

من ثبت أنه يعاني من الحساسیة للقاح بعد أن تلقى الجرعة الأولى منه.

كل من يعاني من الحساسیة المفرطة لأي من مكونات اللقاح، مثل: “مادة بولي إیثیلین جلایكول PEG والتي توجد في لقاح فایزر ولقاح مودرنا، ومادة بوليسوربیت والتي توجد في لقاح استرازینیكا”.

مرضى السرطان

أصحاب الأمراض المناعية الروماتيزمية

السيدات التي يصنف حملهن على أنه الحمل الخطر لكونه مصحوب بالإجهاض المتكرر.

كيف يتم الاستثناء من التطعيم بلقاح فيروس كورونا ؟

من ناحية أخرى فقد أكد مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة معالي الدكتور محمد

العبد العالي، أنه في ظل اشتراط التحصين قبل دخول أي من المنشآت، فإن هناك عدد من الخطوات التي

يجب على جميع الحالات المرضية التي تعتبر مستثناة من التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد اتخاذها

من أجل إثبات استثنائهم.

وأنه في البداية يجب على هؤلاء الأشخاص ، سرعة التوجه إلى الطبيب المعالج من أجل تحديد الوقت

المناسب لتلقي اللقاح في فترة تتراوح فيما بين ثلاثة إلى ستة أشهر.