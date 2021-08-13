الأمم المتحدة: نقيم الوضع بأفغانستان ولا إجلاء للموظفين

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، إن "المنظمة لن تقوم بإجلاء أى من موظفيها من البلاد". وأضاف أن لها "وجود محدود للغاية" فى مناطق سيطرت عليها حركة طالبان. وأشار إلى أن "المنظمة قامت بنقل بعض موظفيها من مناطق أخرى فى البلاد إلى العاصمة كابول". وفجر الجمعة، قالت حركة طالبان إنّها استولت على قندهار ثانى أكبر مدينة فى أفغانستان، كما أعلنت مصادر محلية سقوط مدينة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند (جنوب) و"هرات"، ثالث أكبر مدينة فى البلاد، وكذلك مدينة "فيروز كوه" فى ولاية غور (غرب) دون أى قتال، ما يترك العاصمة فقط وبعض الجيوب حولها تحت سيطرة قوات الحكومة الأفغانية.

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