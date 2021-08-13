الرئاسة اللبنانية تنفى شائعات عن صحة الرئيس عون

جدة - نرمين السيد - وأشار المكتب إلى أن عون يمارس مهامه المعتادة فى قصر بعبدا وهو بصحة جيدة، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث". وذكر الحساب الرسمى للرئاسة اللبنانية على "تويتر" أن المكتب الإعلامى للرئاسة "ينفى نفياً قاطعاً الأخبار المختلقة عن الوضع الصحى لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتى تندرج فى إطار الإشاعات الكاذبة التى تروّج من حين إلى آخر".

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