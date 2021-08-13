تعرف شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للموظف 1443 وطريقة التسجيل في معاش الضمان

ما هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للموظف 1443، يعد ذلك واحد من ضمن أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون علي الشروط الخاصة باستحقاق المعاش للموظفين في القطاع الخاص أو العام بالمملكة بعد إن تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للموظف 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة كبيرة من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم القبول في المعاش حيث تتلخص هذه الشروط في النحو التالي:-

يجب إن يكون المتقدم للمعاش مواطن سعودي الجنسية.

يشترط إن يكون الموظف مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

إن لا يزيد الدخل الشهري له عن الحد المحتسب للمعاش.

إن لا يكون المتقدم للضمان مشترك في برنامج التأمينات الاجتماعية.

يشترط إن لا يكون حاصل علي معاش من جهات أخري.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم علي المعاش

هناك العديد من الأوراق والمستندات التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يستطيع الموظف التقديم علي المعاش وتكون هذه الأوراق وفقاً للأتي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للموظف ويجب إن تكون سارية المفعول.

أذا كان الموظف من ذو الإعاقة يجب تقديم الأوراق التي تثبت ذلك.

إن كان المعاش المقدم علي الاسرة يجب تقديم البيانات لكل فرد في الأسرة.

تقديم الأوراق الخاصة بمستوي الدخل الشهري للأسرة.

خطوات التقديم علي معاش الضمان الاجتماعي للموظف 1443

يتم التقديم علي المعاش إلكترونياً وحتي تستطيع التقديم يجب عليك القيام بمجموعة متعددة من الخطوات وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية:-