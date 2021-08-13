جوجل تحذر أصحاب إصدارات هذه الهواتف بعدم السماح بالدخول على أشهر ثلاث تطبيقات

جوجل تحذر أصحاب إصدارات هذه الهواتف بعدم القدرة على الدخول على ثلاث تطبيقات شهيرة قريباً. كما أنه يوجد عدد كبير من الأشخاص نستطيع أن نقول أن عددهم بالملايين هم من منهم مازالو يستخدمون هذه الهواتف القديمة حتى الآن، لذلك قامت شركة Google بتحذيرهم منا استخدام هذه الهواتف وذلك لضمان سلامتهم. في هذا المقال سوف نعرض لكم ما هي إصدارات الهواتف التي ستحرم من الدخول، وما هي أشهر هذه التطبيقات الهامة. ولماذا أصدرت جوجل هذا التحذيرات كل هذا سوف نتعرف عيليه بالتفاصيل في هذا المقال.

جوجل تحذر بشكل عاجل أصحاب هذه الهواتف بعدم السماح للدخول على أشهر ثلاث تطبيقات شهيرة

تحذر شركة جوجل جميع مستخدمي الهواتف القديمة التي تعمل بنظام أندرويد بعدم قدرتهم على الدخول على ثلاث تطبيقات شهيرة لا يمكن الاستغناء عنهم بلا شك. وهذه التطبيقات هي ملك لشركة Google الشهيرة لذلك كل من يمتلك هذه الإصدارات لن يتمكن بشكل مؤكد من الدخول على هذه التطبيقات تماماً. وهذه التطبيقات هي تطبيق جيميل Gmail app، وتطبيق الخرائط Maps، وكذلك تطبيق يوتيوب Youtube app، فهذه التطبيقات لا غني عنها في استخدامها وتصفحها من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم وإن لم يكن بشكل يومي فهي مهمة جداً.

تمنع Google أصحاب إصدارات هذه الهواتف القديمة من الدخول على ثلاث تطبيقات

أصدرت شكة جوجل تحذيراً لكل مستخدمي الهواتف القديمة ممن تعمل هواتفهم بإصدارات 2.3.7 أندرويد الذي تم إصداراه لما يتجاوز العشر سنوات أو أقل أو بمعني أصح أقدم منها، فهؤلاء هم من سوف يمنعون من الدخول على تطبيقات جوجل الشهيرة. كما وضحت أن هنالك مازال عدد قليل حول العالم من هم متمسكين أو يحبون استخدام التكنولوجيا القديمة.

لذلك حرصت شركة Google على تحذير أصحاب هذه الهواتف للحفاظ على سلامتهم وأمانهم، وخاصية الأمان لكل من يستخدم هذه التطبيقات.

وحسب ما ورد عن موقع The Verge التقني أن كل من يمتلك جهاز يعمل بنظام أندرويد 2.3.7 أو أقدم منه لن يستطيع وسوف تمنعه جوجل من تسجيل الدخول على حساب جوجل الشخصي على هذا الهاتف اعتباراً من 27 سبتمبر المقبل.

كما لأنه كل من سيحاول الدخول أو التسجيل على أي من هذه التطبيقات بعد يوم 27 سبتمبر 2021 ستجد بعض الأخطاء مثل خطأ في التسجيل، أو كلمة المرور غير صحيحة وغيرها الكثير عند استخدامك لأي من خدمات جوجل بعد حلول هذا الموعد أو التاريخ، لذلك حدث هاتفك.

الموعد المحدد لحرمان الهواتف القديمة من استخدام كلاً من تطبيقات Youtube، Maps، Gmail