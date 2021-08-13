الناتو: لا اعتراف دولى حال السيطرة على أفغانستان بالقوة

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج، فى تصريحات صحفية: "سنحافظ على تواجدنا الدبلوماسى فى كابول، وأمن أفراد الحلف يحظى بأهمية قصوى".

تابع: "نواصل تقييم التطورات على الأرض فى أفغانستان ونهدف لدعم الحكومة والقوات الأمنية هناك"، حسبما أفادت صحيفة "العين" الإماراتية.

وفجر الجمعة، قالت حركة طالبان إنّها استولت على قندهار ثانى أكبر مدينة فى أفغانستان، كما أعلنت مصادر محلية سقوط مدينة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند (جنوب) و"هرات"، ثالث أكبر مدينة فى البلاد، وكذلك مدينة "فيروز كوه" فى ولاية غور (غرب) دون أى قتال، ما يترك العاصمة فقط وبعض الجيوب حولها تحت سيطرة قوات الحكومة الأفغانية.

وأمس الخميس، سيطرت الحركة على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الأفغانية كابول، وبذلك أصبحت نحو 15 عاصمة ولاية تحت سيطرة طالبان.

ومؤخرا، سيطرت الحركة على كل من "فايزآباد" (ولاية بداخشان) و"بل خمرى" (ولاية بجلان) و"فراه" و"إيبك" (ولاية سامانجان) و"زرنج" (ولاية نمروز) و"تالقان" (تخار) و"شبرغان" (جوزجان) و"سارى بول" و"قندوز" عاصمتى ولايتين تحملان نفس الاسم.

ويغذى سقوط العواصم الكبرى للولايات فى أيدى "طالبان" شراهة الحركة على التهام المزيد من المدن، قبل أسابيع قليلة من الانسحاب النهائى للقوات الأمريكية.