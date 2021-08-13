متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. خبير يكشف موعد اعتدال الطقس

تشهد مصر موجة طقس شديدة الحرارة، أدت إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة على كافة محافظات مصر، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة لدى المواطنين حول موعد انتهاء تلك الموجة.

ويقول الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن الأيام القليلة الماضية قد شهدت انكسارا في حدة درجات الحرارة ونسب الرطوبة بشكل ملحوظ.

وانخفضت درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات، حيث سجلت العظمى على القاهرة ما بين 38 إلى 39 درجة، محذرا أن درجات الحرارة سوف تعود إلى الارتفاع مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وحول موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، أوضح، شاهين خلال، تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج إن موجة الحر في مصر سوف تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن صيف عام 2021 هو الأشد حرارة على الإطلاق، خلال السنوات الخمس الماضية.

أسباب الموجة الحارة

وعزا شاهين أسباب تلك الموجة شديدة الحرارة، إلى عدة عوامل أبرزها، تأثير منخفض الهند الموسمي على معظم محافظات امصر، والذي ينتج عنه ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، وارتفاع في نسبة الرطوبة وهو ما يؤدي إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم سواء في فترات النهار أو الليل.

نصائح هامة

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بضرورة الالتزام بعدد من الإجراءات، لتجنب الآثار الضارة لتلك الموجة الحارة، والتي من بينها، ارتداء الملابس الفضفاضة والمصنوعة من القطن، إلى جانب، الإكثار من تناول السوائل خاصة خلال فترة النهار، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، فضلا عن فتح النوافذ ليلا حتى يكتسب المنزل درجة حرارة منخفضة أثناء الليل.