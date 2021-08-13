أخبار اليمن : شهيد و5 جرحى بنيران سعودية في شدا بصعدة

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شهيد و5 جرحى بنيران سعودية في شدا بصعدة

استشهد وأصيب 6 مواطنين، اليوم، بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا بمحافظة صعدة. شهيد و5 جرحى بنيران سعودية في شدا بصعدةاستشهد وأصيب 6 مواطنين، اليوم، بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف بالأسلحة المختلفة مديرية شدا، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 4 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارة على مديرية الظاهر، واستنكر المصدر استمرار العدو السعودي في استهداف القرى الآهلة بالسكان، مرتكباً جرائم بحق المواطنين بشكل يومي، في ظل صمت الأمم المتحدة، وتجاهلها لجرائم العدوان

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