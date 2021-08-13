أخبار اليمن : حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان بالحديدة

حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان بالحديدةارتكبت قوى العدوان 137 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا والجاح، وغارتين لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والجبلية والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا 24 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 167 قذيفة و100 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.